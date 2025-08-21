scorecardresearch
 

अमृतसर पुलिस को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान-यूके नेटवर्क से जुड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार

अमृतसर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर मलकियत सिंह को गिरफ्तार किया है. उसके पास से जिंदा ग्रेनेड, 30 बोर पिस्तौल और 10 राउंड बरामद हुए है. आरोपी पाकिस्तान स्थित हरिंदर सिंह रिंदा और यूके के धरमा संधू के इशारों पर काम कर रहा था. रिमांड में उसके अन्य साथियों और हथियारों की सप्लाई चेन का खुलासा होने की संभावना है.

पंजाब में गैंगस्टर गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और यूके आधारित गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान मलकियत सिंह उर्फ कीतू, के रूप में हुई है जो पंडोरी का रहने वाला है. पुलिस ने उसके पास से एक जिंदा ग्रेनेड, 30 बोर का पिस्तौल और 10 जिंदा राउंड बरामद किए हैं.

डीएसपी ग्रामीण इंदरजीत सिंह राजा संसी ने बताया कि यह कार्रवाई बॉर्डर रेंज डीआईजी नानक सिंह और एसएसपी मनिंदर सिंह आईपीएस के निर्देशों पर चल रहे विशेष अभियान के तहत की गई. इस अभियान का उद्देश्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकना और पंजाब में शांति बनाए रखना है.

गैंगस्टर चढ़ा पुलिस के हत्थे

पुलिस ने बताया कि स्पेशल टीम इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर सतिंदर सिंह के नेतृत्व में बच्छी विंड 30 प्वाइंट पर छापेमारी की गई, जहां से मलकियत सिंह को गिरफ्तार किया गया है. जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हरिंदर सिंह रिंदा और यूके में बैठे धरमा संधू के इशारों पर काम कर रहा था.

कई हथियार बरामद

डीएसपी इंदरजीत सिंह ने कहा कि रिमांड के दौरान मलकियत सिंह से अन्य साथियों, हथियारों की सप्लाई चेन और विदेशी नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले समय में अमृतसर में कई जगहों पर ग्रेनेड हमले हुए हैं और इस गिरफ्तारी से उन मामलों की कड़ियां भी जुड़ सकती हैं.

पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि पाकिस्तान या विदेशी गैंगस्टरों के साथ मिलकर पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

 

