'भानु प्रताप' बनकर भागा था अनमोल बिश्नोई, अब 197 अवैध प्रवासियों के साथ US ने किया डिपोर्ट

अमेरिका ने 200 लोगों को भारत डिपोर्ट किया है. इनमें सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का है, जो गंभीर आपराधिक मामलों में भारत में वांटेड है. डिपोर्टेशन फ्लाइट अमेरिका के लुइसियाना से रवाना हो चुकी है और सुबह 10 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना है.

सूत्रों के अनुसार, 200 लोगों में से एक अनमोल बिश्नोई, दो पंजाब के वांटेड अपराधी, जबकि बाकी 197 अवैध प्रवासी हैं. अनमोल को पिछले साल कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया था और तब से वह स्थानीय पुलिस कस्टडी में था.

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में 'एंकलेट मॉनिटर' के तहत निगरानी में रखा गया था. यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जो आरोपी की लोकेशन ट्रैक करता है और उसे निर्धारित क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता. इसे हटाने की कोशिश करने पर तुरंत अलर्ट जारी होता है.

भारत में कई बड़े मामलों में वांटेड है अनमोल बिश्नोई

अनमोल बिश्नोई भारत के कई बड़े मामलों में वांटेड है, जिनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस, बाबा सिद्दिकी हत्याकांड और देश के कई राज्यों में दर्ज अन्य गंभीर आपराधिक केस शामिल हैं.

गौरतलब है कि अनमोल बिश्नोई ने 2022 में फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत से फरार होने के लिए नकली पासपोर्ट बनवाया था. वह भारत छोड़ने में सफल रहा, ठीक एक महीने पहले जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को हुई थी.

अनमोल बिश्नोई का भाई लॉरेंस अहमदाबाद की जेल में बंद है

अनमोल का डिपोर्ट होना भारत में कानून-व्यवस्था और गैंगवार के संदर्भ में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वह अहमदाबाद की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सगा भाई है और गैंग के कई ऑपरेशंस को वही संभालता था. पिछले वर्षों में वह विदेश में रहते हुए पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ एक पार्टी में भी देखा गया था, जिससे उसके सक्रिय नेटवर्क का पता चलता है. दिल्ली एयरपोर्ट पर एजेंसियां सतर्क हैं और आगमन के बाद अनमोल को तुरंत हिरासत में लिए जाने की तैयारी की जा रही है.

