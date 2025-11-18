scorecardresearch
 

अमेरिका से भारत लाया जाएगा अनमोल बिश्नोई, बाबा सिद्दिकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने पिता की हत्या और आरोपी अनमोल बिश्नोई की गतिविधियों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को लगातार सूचित किया. अमेरिका ने बिश्नोई को देश से बाहर निकाल दिया है. जीशान ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बिश्नोई को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने महाराष्ट्र के नेताओं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस से सुरक्षा समीक्षा की भी मांग की.

जीशान सिद्दीकी ने अमेरिकी अधिकारियों को कई पत्र लिखे थे. (File Photo: ITG)
दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने हाल ही में एक बड़ी जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पिता की हत्या और इसके संदिग्ध आरोपी अनमोल बिश्नोई की गतिविधियों के बारे में अमेरिकी अधिकारियों को लगातार ईमेल के जरिए सूचित किया था. जीशान सिद्दीकी ने कई पत्र लिखकर अमेरिकी अधिकारियों से यह जानने की कोशिश की थी कि उनके पिता की हत्या में शामिल संभावित लोग कहां हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है.

देश से बाहर निकालने की मिली थी सूचना
जीशान को हाल ही में अमेरिका से सूचना मिली कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी फेडरल स्टेट ऑफ़ गवर्नमेंट ने देश से बाहर निकाल दिया है. यह खबर मिलने के बाद जीशान ने चिंता जताई है कि क्या बिश्नोई अब भारत लौटने की कोशिश करेगा. उनका मानना है कि अनमोल बिश्नोई समाज और आम लोगों के लिए एक गंभीर खतरा है.

इस घटनाक्रम के बाद जीशान ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अनमोल बिश्नोई को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और इसकी प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि बिश्नोई की गतिविधियों और उसकी वापसी को लेकर समय रहते सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस से किया था आग्रह
सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जीशान ने महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस से भी इस मामले का रिव्यू करने का आग्रह किया. उनका कहना है कि परिवार और उनके करीबी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है.

अनमोल बिश्नोई को लेकर चिंता
जीशान सिद्दीकी का यह कदम ऐसे समय में आया है जब अनमोल बिश्नोई की गतिविधियों और उसके कुख्यात रिकॉर्ड को लेकर समाज में चिंता बढ़ी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में किए गए उनके प्रयास और सूचनाओं के आदान-प्रदान से यह सुनिश्चित करना संभव हुआ कि बिश्नोई के खिलाफ उचित कार्रवाई हो. अब उनकी निगाह केंद्र सरकार पर है कि वह इस मामले में जल्द और प्रभावी कदम उठाए.

