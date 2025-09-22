scorecardresearch
 

Feedback

जाना था टॉयलेट, जबरन कॉकपिट में घुसने की करने लगा कोशिश! बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में मचा हड़कंप

बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोलने का जबरन कोशिश की. एयरलाइन ने कहा कि यात्री टॉयलेट की तलाश में गलती से कॉकपिट के पास पहुंच गया. सफर के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई समझौता नहीं हुआ.

Advertisement
X
एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में एक यात्री ने जबरन कॉकपिट खोलने की कोशिश की (File Photo: Reuters)
एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में एक यात्री ने जबरन कॉकपिट खोलने की कोशिश की (File Photo: Reuters)

Bengaluru Varanasi flight cockpit incident: एअर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट से एक सुरक्षा संबंधी घटना का मामला सामने आया है. सोमवार को फ्लाइट संख्या IX1086 सुबह 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरती है. फ्लाइट जब मिड-एयर थी तो एक यात्री जिसे टॉयलेट जाना था वह कथित तौर पर जबरन कॉकपिट में घुसने की कोशिश की. जिससे हड़कंप मच गया. यात्री से लेकर केबिन क्रू तक पहले घबरा गए. हालांकि, मामले को फिर समय रहते सुलझा लिया गया. 

अधिकारियों ने इस मामले की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कोई समझौता नहीं किया गया, मामले को संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. 

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी करते हुए कहा, 'हमें मालूम है कि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि हमारी बेंगलुरु से वाराणसी आने वाली एक फ्लाइट में यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, वह टॉयलेट जाना चाहता था.'

सम्बंधित ख़बरें

Lawyers and police are at odds with each other
वाराणसी में फिर भड़का वकील-पुलिस विवाद, कमिश्नर ऑफिस में नारेबाजी और गेट बंद, कहासुनी के बाद हुई धक्का-मुक्की  
varansi lawyer beats up sub inspector
वकीलों ने सब-इंस्पेक्टर और सिपाहियों को पीटा 
Video of BJP legislators son involved in goondaism goes viral.
पूर्व BJP विधायक के बेटे की दबंगई का वीडियो वायरल, देखिए  
PM Modi Birthday
वाराणसी में दुग्धाभिषेक, दिल्ली में ब्लड डोनेशन...PM मोदी के जन्मदिन पर शहर-शहर कार्यक्रम 
MLA's son builds a wall at neighbor's gate (Photo- ITG)
वाराणसी: पूर्व MLA के बेटे पर जमीन कब्जाने का आरोप, पड़ोसी के गेट के आगे बनाई दीवार 

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने आगे कहा, 'हम लोगों को आश्वासन देने चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा प्रणाली मज़बूत और इसमें कोई कमी नहीं की गई. वर्तमान में इस मामले की जांच की जा रही है.'

Air India Express Bengaluru Varanasi flight
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में यात्री ने कॉकपिट खोलने का प्रयास किया (Photo: AI-generated)

फ्लाइट अपने तम समय सुबह 10 बजे अपने टाइम पर वाराणसी पहुंची. इस घटना की वजह से फ्लाइट में कोई विलंब नहीं हुआ. 

Advertisement

यह ताजा मामला पिछले महीने जून 2024 में हुई एक समान घटना की याद दिलाती है, जब एक 25 साल के शख्स को कोझिकोड से बहरैन जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के दरवाजे को खोलने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उस घटना के दौरान विमान को मुंबई में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी और आरोपी ने केबिन क्रू पर भी हमला किया था.

इंडियन एविएशन के नियम क्या कहते हैं?

इंडियन एविएशन के नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री जबरन कॉकपिट में घुसने की कोशिश करता है तो उसे सबसे गंभीर 'प्रोटोकॉल के विरुद्ध' माना जाता है. इस मामले में सजा दो साल से तक हो सकती है, साथ ही पूरे जीवन आपको नो-फ्लाई लिस्ट में भी डाला जा सकता है.

इनपुट: पीटीआई

यह खबर अपडेट की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement