scorecardresearch
 

Feedback

रैली में 7 घंटे की देरी से पहुंचे विजय, इंतजार में भूख-प्यास से बेहाल हुई भीड़... करूर में कैसे मची जानलेवा भगदड़

भगदड़ के बाद एक्टर विजय ने अपनी टीम के साथ बैठक की है. भगदड़ में अब तक 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है. विजय की तरफ से मृतकों के परिवार को 20-20 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. पुलिस ने विजय की पार्टी टीवीके के दो नेताओं आनंद और निर्मल कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Advertisement
X
रैली के दौरान विजय ने कई बार बीच में रोका अपना भाषण (Photo: PTI)
रैली के दौरान विजय ने कई बार बीच में रोका अपना भाषण (Photo: PTI)

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की रैली के दौरान शनिवार को मची भगदड़ में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है. राज्य पुलिस महानिदेशक जी वेंकटरामन ने बताया कि विजय को रैली स्थल तक पहुंचने में देरी हुई, जिसके कारण भीड़ लगातार बढ़ती चली गई और यह हादसा हो गया. फिलहाल हादसे की जांच चल रही है और अब तक एक्टर विजय की पार्टी टीवीके से जुड़े दो नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. साथ ही एक जांच कमेटी का भी गठन किया गया है.

एक्टर के इंतजार में बेहाल हुई भीड़

शुरुआती जांच से पता चला है कि टीवीके ने रैली के आयोजन के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय तय किया था. लेकिन एक्टर विजय खुद शाम 7 बजे के बाद रैली स्थल पर पहुंचे, जिस वजह से वहां भीड़ लगातार बढ़ती चली गई. रैली में विजय ने अपना भाषण शुरू किया, लेकिन सात घंटे से इंतजार कर रहे लोग भूख-प्यास से बेहाल हो चुके थे. रैली के दौरान लोगों ने पानी मांगा तो विजय को अपना भाषण बीच-बीच में रोकना पड़ा. इसके बाद कुछ लोग बेहोश होने लगे और विजय ने लोगों को गिरते हुए भी देखा, साथ ही मंच से एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील की. 

सम्बंधित ख़बरें

बेकाबू भीड़ में भगदड़ के बीच मौत का तांडव. (Photo: PTI)
39 मौतें, चीख-पुकार और अफरा-तफरी का मंजर... रैली में आखिर कैसे मची भगदड़? देखें Photos 
tamil nadu stampede new video
Tamil Nadu: Actor Vijay की रैली में भगदड़ से हादसा 
Vijay Karur Rally Stampede
करूर भगदड़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मामले की जांच को एक सदस्यीय कमीशन का गठन 
Stampede_Girl
आखिर कैसे मची एक्टर Vijay की रैली में भगदड़? 
Overcrowd_Reason
10 हजार की थी उम्मीद, Vijay की एक झलक पाने को उमड़े 50, 000 से ज्यादा लोग 

ये भी पढ़ें: 39 मौतें, चीख-पुकार और अफरा-तफरी का मंजर... रैली में आखिर कैसे मची भगदड़? देखें 10 तस्वीरें

Advertisement

भारी भीड़ और लोगों के बेहोश होने के बाद भी रैली में विजय अपना भाषण जारी रखते हैं. उधर भीड़ के बीच से बेहोश हुए लोगों को निकालने के लिए एम्बुलेंस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसके बाद भी विजय का भाषण जारी रहता है. शाम के करीब 7.30 बजे जब विजय अपना भाषण खत्म करते हैं तो वहां खबर फैलती है कि 9 साल की एक लड़की भीड़ में से लापता हो गई है. विजय मदद के लिए कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं और घटनास्थल से रवाना हो जाते हैं. 

vijay rally

बिजली गुल होने से मची अफरा-तफरी

इसके बाद अचानक बिजली गुल हो जाती है और पहले से जमा भीड़ बेकाबू होने लगती है. हर तरफ भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान मचाने के लिए इधर-उधर भागना शुरू कर देते हैं. पहले जो भीड़ नियंत्रित नजर आ रही थी, वह बिजली गुल होने के बाद अचानक से बेकाबू हो जाती है और इतनी बड़ी घटना घटती है. आजतक ने जिन परिवार के सदस्यों से बात की, उनमें से हर एक का कहना था कि सड़क काफी संकरी थी और चलने-फिरने तक की जगह नहीं थी.

ये भी पढ़ें: जान बचाने झोपड़ी में घुसे लोग, भीड़ बढ़ी तो छप्पर फाड़कर निकलने लगे... भगदड़ का VIDEO आया सामने

Advertisement

तमिलनाडु के डीजीपी वेंकटरमन ने बताया कि आयोजकों ने 10 हजार लोगों के आने की उम्मीद जताई थी, लेकिन एक्टर की एक झलक पाने के लिए करीब 27 हजार लोग रैली स्थल पर जुट गए थे. उन्होंने कहा कि टीवीके ने एक्स अकाउंट पर कहा गया था कि एक्टर 12 बजे रैली करने आएंगे और सुबह 11 बजे से ही भीड़ आनी शुरू हो गई थी. वह शाम सात बजे के बाद आए, तेज धूप में लोगों के पास पर्याप्त भोजन और पानी तक नहीं था.

'मौके पर ही दो बच्चों की मौत'

हादसे के एक पीड़ित के रिश्तेदार विनोद कुमार के मुताबिक विजय का इंतज़ार काफी लंबा हो गया था. इस बीच शाम 7 से 7:30 बजे तक बिजली गुल रही और उनके आने से ठीक पहले भीड़ उमड़ पड़ी. उन्होंने बताया कि मेरी भाभी और उनके 11 और 7 साल के दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. बड़े और छोटे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और वे अपनी मां से अलग हो गए. उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दम घुटने की पुष्टि हुई है.

एक अन्य पीड़िता जयंती (45) की अपने 20 साल के बेटे अश्विन कुमारन के साथ रैली में हिस्सा लेने के दौरान मौत हो गई. अश्विन ने आरोप लगाया कि पुलिस और टीवीके के कार्यकर्ता पर्याप्त इंतजाम करने में विफल रहे. उन्होंने कहा कि टीवीके के कार्यकर्ता खुद भी घायल हुए और मदद नहीं कर सके. कोई भी हमें यह नहीं बता रहा था कि एम्बुलेंस कहां हैं. पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और सड़क बहुत ही ज्यादा संकरी थी.

Advertisement

सड़क किनारे नाले में गिरने से गई जान

कार्यक्रम स्थल पर जूतों के ढेर, कुचली हुई पानी की बोतलें, फटे हुए झंडे, टूटे हुए डंडे और बिखरा हुआ मलबा बिखरा पड़ा था. कई लोग भागने की कोशिश में सड़क किनारे निचले नाले में गिर गए. कुछ लोग छप्पर की छतों पर चढ़ गए और गिर गए, जबकि पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी किया.

ये भी पढ़ें: 22 साल में 22 भगदड़... 1500 से ज्यादा ने गंवाई जान, देश में हुए बड़े हादसों की पूरी लिस्ट

भगदड़ के दौरान किसी तरह बचकर निकले एक व्यक्ति ने कहा कि जब फैंस विजय के नारे लगा रहे थे, तो कई लोगों को पता ही नहीं चला कि वहां भगदड़ मच गई है. लोग जमीन पर गिरे हुए लोगों पर पैरों से ठोकर मार रहे थे. 

विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पीड़ितों के लिए दुख जताया और अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन डॉक्टरों और प्रभावित परिवारों से मिलने चेन्नई से करूर पहुंचे और उन्होंने घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने का भरोसा जताया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement