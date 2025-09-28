जान बचाने झोपड़ी में घुसे, भीड़ बढ़ी तो छप्पर फाड़कर निकलने लगे... तमिलनाडु भगदड़ का VIDEO आया सामने

हजारों की भीड़, रात का अंधेरा, चारों तरफ दौड़ते-भागते लोग, बिखरे हुए जूते- चप्पलें...ये मंजर था एक्टर विजय की रैली का, जो शनिवार को तमिलनाडु के करूर में हुई. इस रैली में भगदड़ मच गई और 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं. तमिलनाडु के डीजीपी जी. वेंकटरमन ने बताया कि करूर में एक्टर विजय के कार्यक्रम स्थल पर देरी से पहुंचने के कारण भीड़ बढ़ती चली गई. उन्होंने रविवार सुबह-सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भगदड़ में मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

इस हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं, एक वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भगदड़ के बाद लोग किस तरह अपनी जान बचाने का प्रयास करते नजर आए. लोग घटनास्थल पर बनी एक झोपड़ी में घुस गए. जब उसमें भी भीड़ बढ़ने लगी तो लोग झोपड़ी का छप्पर फाड़कर निकलने की कोशिश करते नजर आए. जबकि एक वीडियो में महिलाएं भगदड़ के बाद करुण क्रंदन करती हुई दिख रही हैं.

तमिलनाडु के डीजीपी जी. वेंकटरमन ने कहा कि एक्टर विजय की टीवीके पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया था कि वह दोपहर 12 बजे तक सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे. इसके चलते लोग सुबह 11 बजे से ही जुटने लगे, लेकिन विजय शाम 7.40 बजे आए. तपती धूप में लोगों के पास पर्याप्त भोजन-पानी नहीं था. उन्होंने कहा कि इस रैली के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे के बीच की अनुमति मांगी गई थी.

'घटनास्थल पर 27 हजार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी'

डीजीपी ने कहा कि हमारा इरादा किसी को दोष देने का नहीं है, हम सिर्फ़ फैक्ट बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक जगह विजय का स्वागत किया गया और उनके पीछे-पीछे भारी भीड़ आई और पुलिस ने उन्हें सुरक्षित कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया. वेंकटरमण ने बताया कि आयोजकों ने 10,000 लोगों की अपेक्षित संख्या बताई थी, लेकिन एक्टर विजय की एक झलक पाने के लिए लगभग 27,000 लोग उमड़ गए. उन्होंने कहा कि लगभग 20000 लोगों की उम्मीद के चलते पुलिस सुरक्षा दी गई थी.



एक्टर विजय के घर की सुरक्षा बढ़ाई



यह पूछे जाने पर कि क्या कोई "सुरक्षा चूक" हुई है, जिसके कारण यह भगदड़ हुई, इसके जवाब में डीजीपी ने कहा कि सरकार ने कारणों की जांच के लिए एक जांच आयोग की घोषणा की है. आयोजकों को भीड़ और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था. भीड़ बढ़ने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा कि वर्तमान में एडीजीपी (कानून व्यवस्था) डेविडसन ऐरवथम, 3 पुलिस महानिरीक्षक, 2 डीआईजी, 10 एसपी और 2000 पुलिसकर्मी करूर के लिए रवाना हो चुके हैं. वहीं, चेन्नई में एक्टर विजय के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

