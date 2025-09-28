scorecardresearch
 

Tamil Nadu Karur Stampede: 22 साल में 22 भगदड़... 1500 से ज्यादा ने गंवाई जान, देश में हुए बड़े हादसों की पूरी लिस्ट

तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 36 लोगों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. देश में 2003 से 2025 तक मंदिरों, रेलवे स्टेशनों, महाकुंभ और सार्वजनिक आयोजनों में हुई भगदड़ों में करीब 1,500 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए. देश में हुए ऐसे बड़े हादसों की पूरी कहानी...

तमिलनाडु के करूर में शनिवार को टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की अध्यक्षता में आयोजित एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई. (Photo: Screengrab PTI)
तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ से 36 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए. मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. मृतकों का आकंड़ा बढ़ने की आशंका है. इस साल 2025 में मंदिरों, रेलवे स्टेशन और महाकुंभ में भगदड़ में कई लोगों की जान गई है. देश में साल 2003 से लेकर अब तक 22 भगदड़ में करीब 1500 लोगों की जानें गई हैं, जबकि हजारों लोग घायल हुए. आइए एक नजर डालते हैं 22 साल में हुए ऐसे बड़े हादसों पर...

RCB की जीत का जश्न हादसे में बदल गया
IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के जश्न में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हादसा हो गया। विक्ट्री परेड शुरू होने से पहले अचानक भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे भगदड़ मची। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई और कम से कम 50 लोग घायल हुए।

महाकुंभ के दौरान भगदड़ 
महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई. मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों तीर्थयात्री स्नान के लिए जगह पाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे. भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग घायल हो गए. 

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में गई जान
15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मच गई. भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, 15 घायल हो गए.

देश में हुई कुछ बड़ी त्रासदियां 
3 मई, 2025
गोवा के शिरगाओ गांव में श्री लैराई देवी मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत और करीब 100 लोग घायल हो गए.

8 जनवरी, 2025
तिरुमाला हिल्स में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टिकट लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच हुई धक्का-मुक्की में छह श्रद्धालुओं की जान चली गई. दर्जनों लोग घायल हो गए. 

4 दिसंबर, 2024
हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई. 

2 जुलाई, 2024
उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले बाबा उर्फ ​​नारायण साकार हरि द्वारा आयोजित 'सत्संग' (प्रार्थना सभा) में भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई. 

31 मार्च, 2023
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित 'हवन' समारोह के दौरान 'बावड़ी' या कुएं के ऊपर बनी स्लैब के ढह जाने से 36 लोगों की जान चली गई. 

1 जनवरी, 2022
जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई. 

29 सितंबर, 2017
मुंबई में पश्चिमी रेलवे के एलफिंस्टन रोड स्टेशन को मध्य रेलवे के परेल स्टेशन से जोड़ने वाले पुल पर मची भगदड़ में 23 लोगों की मौत हो गई.

14 जुलाई, 2015
गोदावरी नदी के तट पर भगदड़ में 27 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, 20 घायल हो गए. 

3 अक्टूबर, 2014
दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में मची भगदड़ में 32 लोगों की मौत हो गई. 

13 अक्टूबर, 2013
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ में 115 लोगों की जान चली गई और 100 से अधिक घायल हो गए. 

19 नवंबर, 2012
पटना में गंगा नदी के किनारे अदालत घाट पर छठ पूजा के दौरान पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में 20 लोग मारे गए. 

8 नवंबर, 2011
हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे घाट पर भगदड़ मचने से 20 लोग मारे गए. 

14 जनवरी, 2011
केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडु में जीप के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से मची भगदड़ में 104 श्रद्धालु मारे गए, 40 से अधिक घायल हो गए.

4 मार्च, 2010
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ में लगभग 63 लोग मारे गए. 

30 सितंबर, 2008
राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाहों के कारण मची भगदड़ में 250 श्रद्धालु मारे गए, 60 से अधिक घायल हो गए. 

3 अगस्त, 2008
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में चट्टान गिरने की अफवाह उड़ी, जिसमें 162 लोग मारे गए. 

25 जनवरी, 2005
महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधारदेवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालु कुचलकर मारे गए. 

27 अगस्त, 2003
महाराष्ट्र के नासिक जिले में कुंभ मेले में स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोग मारे गए.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

