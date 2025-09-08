scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

BRS और BJD पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने की घोषणा की है. वहीं, दिल्ली एम्स को पहली बार शोध और शिक्षा के लिए भ्रूण दान मिला है.

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी. (File Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: BRS और BJD पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने की घोषणा की है. वहीं, दिल्ली एम्स को पहली बार शोध और शिक्षा के लिए भ्रूण दान मिला है. इन खबरों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि SIR के लिए आधार कार्ड 12वां दस्तावेज होगा. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले BJD और BRS का बड़ा ऐलान, वोटिंग से दूर रहने का लिया फैसला

के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने की घोषणा की है. बता दें कि ये दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं, ना NDA और ना ही इंडिया ब्लॉक. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होगा.

AIIMS में पहली बार हुआ भ्रूण दान, जैन दंपति ने दिखाई ह‍िम्मत, इससे र‍िसर्च को मिलेगी नई दिशा

दिल्ली एम्स को पहली बार शोध और शिक्षा के लिए भ्रूण दान मिला है. 32 वर्षीय वंदना जैन का 5वें महीने में गर्भपात हो गया था. इस मुश्किल घड़ी में परिवार ने भ्रूण को रिसर्च और शिक्षा के लिए एम्स को दान करने का निर्णय लिया. AIIMS के प्रोफेसर डॉ. सुब्रत बासु ने बताया कि मानव शरीर के विकास को समझने के लिए भ्रूण अध्ययन बेहद अहम है.

'SIR के लिए 12वां दस्तावेज होगा आधार...', चुनाव आयोग को SC का सख्त आदेश

बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेज़ों के बराबर पहचान प्रमाण के तौर पर माना जाएगा. यानी इसे 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएगा. अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि आधार केवल पहचान के लिए मान्य होगा, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं.

आज क्‍यों नहीं चला बाजार? ये 2 बड़े कारण... सेंसेक्‍स 80 चढ़ा, इन स्‍टॉक में 15% की तेजी

शेयर बाज़ार सोमवार को अच्‍छी शुरुआत के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ. कारोबार के अंत में BSE का सेंसेक्स 76 अंक बढ़कर 80,787 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि NSE का निफ्टी 32 अंक उछलकर 24,773 के करीब पर क्लोज़ हुआ. एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक ट्रंप के बदलते रुख को लेकर सतर्क हैं और किसी भी तरह का नया निवेश नहीं करना चाहते हैं.

BJP ने जारी की अपने सांसदों की सोशल मीडिया रैंकिंग, परफॉर्मेंस के आधार पर दिए रेड, येलो और ग्रीन कार्ड

BJP ने रविवार को अपने सभी सांसदों को उनके पिछले छह महीनों के सोशल मीडिया प्रदर्शन का एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड सौंपा है. बताया जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड में सांसदों की फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे चार प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गतिविधियों का ब्योरा शामिल था. सांसदों को उनकी गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग दी गई.

नीतीश कटारा हत्याकांड: विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास यादव की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है. SC ने विकास यादव को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है. 54 साल के विकास यादव 25 साल की सजा काट रहे हैं. वो 23 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं. विकास ने बीमार मां और हाल ही में हुई शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी.

पैरा-SF और MARCOS कमांडो ने सिक्किम में 17000 फीट की ऊंचाई पर किया युद्ध डाइविंग प्रशिक्षण

भारतीय सेना के PARA (SF) और नौसेना के मरीन कमांडो (MARCOS) ने सिक्किम में 17000 फीट की ऊंचाई पर एक संयुक्त स्कूबा और युद्ध डाइविंग प्रशिक्षण पूरा किया है. PARA (SF) भारतीय सेना की सबसे खास इकाई है, जो ऊंचाई वाले युद्ध और आतंकवाद विरोधी मिशनों में माहिर है. वहीं, MARCOS नौसेना की कुलीन इकाई है, जो समुद्र, हवा और जमीन पर मिशन करती है.

'भारत पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही...', जेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले का खुलकर किया समर्थन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ का खुलकर समर्थन किया है. ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस से लगातार डील कर रहे देशों पर टैरिफ का आइडिया सही है. जेलेंस्की का ये बयान ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप सरकार रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

हिमाचल प्रदेश में क्यों हो रही इतनी कुदरती तबाही, कहां हुई चूक? हिमाचल सरकार ने SC में दिया ये जवाब

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से राज्य के पहाड़ और पर्यावरण गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं. राज्य ने बताया कि हाल की तबाही का कारण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि क्लाउडबर्स्ट और असामान्य बारिश हैं. हलफनामे में कहा गया है कि आपदाओं का पूर्वानुमान सटीक रूप से करना संभव नहीं है.

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए हरभजन सिंह... खरीदीं नावें और एम्बुलेंस, ₹50 लाख का फंड भी जुटाया

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए राहत कार्य शुरू किए हैं. हरभजन ने पंजाब में राहत कार्यों के लिए नावें और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं. उन्होंने 8 नावें अपनी सांसद निधि से और 3 बोट अपनी जेब से दीं. प्रत्येक नाव की कीमत लगभग ₹4.5 से 5.5 लाख है. साथ ही उन्होंने ₹50 लाख का फंड जुटाकर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की है.
 

