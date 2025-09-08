सुबह की शुरुआत के मुताबिक आज शेयर बाजार में उतनी तेजी पर बंद नहीं हुआ. सोमवार को निफ्टी 200 अंकों के गैपअप पर खुला था, लेकिन कारोबार बंद होने तक निफ्टी की सिर्फ 32 अंकों की तेजी पर क्लोज हुआ. वहीं सेंसेक्स की बात करें तो इसमें 76 अंको की तेजी आई. आज सेंसेक्स 80787 पर क्लोज हुआ तो वहीं निफ्टी 24773 पर क्लोज हुआ.
बीएसई टॉप 30 शेयरों की बात करें तो यह 14 शेयर उछाल पर बंद हुआ, जबकि 16 शेयरों में गिरावट रही. सबसे ज्यादा गिरावट टाटा ट्रेंट में 3.41 फीसदी रही, जबकि सबसे ज्यादा उछाल टाटा मोटर्स के शेयर में 4 फीसदी की रही. टाटा मोटर्स के शेयर में ये तेजी कारों के दाम सस्ती करने के ऐलान के बाद आई है. महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में भी 4 फीसदी की तेजी रही.
क्यों नहीं आई इतनी बड़ी तेजी?
डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया था, जिसका स्वागत पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए किया. इस पॉजिटिव संकेत के बाद उम्मीद थी कि मार्केट में सोमवार को शानदार तेजी आएगी, लेकिन उम्मीद के अनुसार तेजी नहीं रही. इसके अलावा, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भी पॉजिटिव संकेत मिले थे, लेकिन फिर भी मार्केट उस हिसाब से नहीं चला.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक ट्रंप के बदलते रुख को लेकर अभी भी सतर्क हैं और किसी भी तरह का नया निवेश नहीं करना चाहते हैं. जिस कारण मार्केट में तेजी आते ही पुराने स्टॉक की बिकवाली शुरू हो रही है. दूसरी ओर, विदेशी निवेशकों को भरोसा भी अभी डगमगाया हुआ है. विदेशी निवेशक भारत में अभी बल्क में निवेश करने से बच रहे हैं.
आज खूब भागे ये शेयर
IOLCP के शेयर में आज 15.35 फीसदी की तेजी आई है. वन मोबिक्विक के शेयर में 11 फीसदी की उछाल आई. टाटा मोटर्स के शेयर में भी 4 फीसदी की उछाल रही. IDBI Bank 4 फीसदी, आरती इंडस्ट्रीज 4 प्रतिशत, पीसीबीएल केमिकल्स 3 फीसदी, क्यांस टेक्नोलॉजी के शेयर 3 फीसदी चढ़े. अशोक लिलेन के शेयर में 5 फीसदी की उछाल आई. अडानी पावर के शेयर में भी 4 फीसदी की तेजी रही.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.)