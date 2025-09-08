scorecardresearch
 

Feedback

हिमाचल प्रदेश में क्यों हो रही इतनी कुदरती तबाही, कहां हुई चूक? हिमाचल सरकार ने SC में दिया ये जवाब

हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से पहाड़ों की सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ रहा है. राज्य ने बताया कि हाल की तबाही का कारण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि क्लाउडबर्स्ट और असामान्य बारिश हैं. सरकार ने EMP प्लान, ग्रीन बेल्ट नियमों और क्षतिपूरक वनीकरण का जिक्र करते हुए बेहतर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस और ग्रीनहाउस गैस कम करने पर जोर दिया.

Advertisement
X
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की है. (Photo- PTI)
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल की है. (Photo- PTI)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से राज्य के पहाड़ और पर्यावरण गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं. हिमालय दुनिया के सबसे नाजुक इकोसिस्टम में से एक है और बाकी इलाकों की तुलना में यहां प्रभाव ज्यादा तेजी से दिख रहा है.

राज्य सरकार ने 2013 में एक एन्वायरनमेंटल मास्टर प्लान (EMP) तैयार किया था, जिसमें राज्य के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का बेसलाइन डाटा दर्ज किया गया. इस प्लान में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान, समाधान और उसे लागू करने के लिए जरूरी मैनपावर और रेगुलेशन शामिल हैं. EMP को सभी विभागों के साथ साझा किया गया है ताकि इसे वार्षिक एक्शन प्लान में शामिल किया जा सके.

यह भी पढ़ें: 'प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की, अब वह बदला ले रही...', जल प्रलय से पंजाब-उत्तराखंड में हुई तबाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

सम्बंधित ख़बरें

टूरिस्टों का 'जन्नत' खतरे में? हिमाचल की वादियों पर क्यों टूट रहा है प्रकृति का कहर? 
Floods in India
डैम, सीवर और रिवर मैनेजमेंट... पंजाब-जम्मू समेत देश के 10 फीसदी हिस्सों में बाढ़ के क्या हैं सबक?  
Punjab Floods
उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से तबाही, पंजाब में 43 मौतें..., हिमाचल-उत्तराखंड में भूस्खलन से नुकसान 
ट्रेन का एडवेंचर या फ्लाइट की स्पीड? जानिए कौन-सा ट्रैवल ऑप्शन है बेस्ट 
Chamba Landslide
दिल दहला देगी लैंडस्लाइड की ये घटना; Video 
शिमला में समर हिल के पास भारी भूस्खलन के बाद एक मंदिर के ढह गई थी. (Photo- PTI)

हलफनामे में कहा गया है कि आपदाओं का पूर्वानुमान सटीक रूप से करना संभव नहीं है. पहाड़ी इलाके मानसून में भूस्खलन के लिए संवेदनशील रहते हैं. यहां भूगर्भीय, मौसम संबंधी और मानवजनित कारणों के अलावा उच्च तीव्रता वाले भूकंप भी बड़ा खतरा हैं. हाल के वर्षों में हिमाचल में तापमान बढ़ा है, ग्लेशियर पिघले हैं और बारिश का पैटर्न बदला है. सिर्फ 2025 के मानसून सीज़न में ही असामान्य बारिश ने भारी जनहानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, खासकर संवेदनशील जिलों में तबाही ज्यादा हुई.

Advertisement

गैस उत्सर्जन कम करने और बेहतर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की अपील

राज्य ने कहा कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने और बेहतर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस अपनाने की जरूरत है. हालांकि, सरकार ने साफ किया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाही की मुख्य वजह नहीं हैं. सड़क चौड़ीकरण और निर्माण परियोजनाओं पर भी दोष नहीं मढ़ा जा सकता क्योंकि ये सभी EIA (एन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट) और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद ही मंजूरी पाती हैं. हाल की तबाही ज्यादातर क्लाउडबर्स्ट और फ्लैश फ्लड के कारण हुई, जो हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन से काफी दूर पहाड़ी चोटियों पर घटित हुए.

शिमला में भारी बारिश के कारण एक बस पर पेड़ गिर जाने से वह क्षतिग्रस्त हो गई. (Photo- PTI)

वनों की कटाई और विकास परियोजनाओं पर सरकार ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वनों की कटाई और विकास परियोजनाओं को लेकर उठाई गई चिंताओं पर राज्य ने कहा कि ग्रीन बेल्ट के नियमों और क्षतिपूरक वनीकरण का पालन किया जा रहा है. वन विभाग अवैध कब्जों से खाली कराई गई जगहों और डिग्रेडेड एरिया में पौधारोपण करता है. शिमला में ग्रीन एरिया नोटिफिकेशन के तहत कंस्ट्रक्शन पर सख्त नियम लागू किए गए हैं. पेड़ों वाले किसी भी प्लॉट पर निर्माण पूरी तरह वर्जित है.

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के फल मार्केट पर क्लाइमेट चेंज का बुरा असर, साल-दर-साल घट रहा एक्सपोर्ट

Advertisement

हलफनामे में बताया गया कि NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने पर्यावरणीय मार्गदर्शन के लिए रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स और यंग एन्वायरनमेंट और प्लांटेशन एसोसिएट्स की नियुक्ति की है, ताकि ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement