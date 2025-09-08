'भारत पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही...', जेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले का खुलकर किया समर्थन

भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं. रूस से लगातार तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी का टैरिफ लगाया है. इस तरह अमेरिका ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिकी टैरिफ का समर्थन किया है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप के टैरिफ का समर्थन करते हुए कहा कि रूस से लगातार डील कर रहे देशों पर टैरिफ लगाने का आइडिया बहुत सही है.

आपने पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग देखी होगी. क्या भारत पर टैरिफ लगाने की ट्रंप की योजना उल्टी पड़ गई है? इस पर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से लगातार तेल खरीद रहे देशों पर टैरिफ लगाने का आइडिया एकदम सही है.

दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया चीन दौरे को लेकर सवाल किया गया था. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन समिट के लिए चीन गए थे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात चर्चा में रही थी.

जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप सरकार रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है. पिछले महीने अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच भी मीटिंग हुई थी, जो किसी तरह की सफलता हासिल नहीं कर पाई थी.

दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस से लगातार कच्चा तेल खरीद रहे देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए तैयार हूं. ट्रंप इससे पहले भारत पर आरोप लगा चुके हैं कि भारत लगातार रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद रहा है.

