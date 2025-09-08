scorecardresearch
 

BJP ने जारी की अपने सांसदों की सोशल मीडिया रैंकिंग, परफॉर्मेंस के आधार पर दिए रेड, येलो और ग्रीन कार्ड

तीन पन्नों के इस रिपोर्ट कार्ड में सांसदों की फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे चार प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गतिविधियों का पूरा ब्योरा शामिल था. सांसदों को उनकी गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग दी गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की दो दिवसीय कार्यशाला में शिरकत की. (Photo: X/@BJP4India)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने रविवार को संसद भवन में अपने सांसदों के लिए एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका मकसद संसदीय कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय मुद्दों जैसे '2047 तक विकसित भारत' पर चर्चा करना था. इसके साथ ही, सभी सांसदों को उनके पिछले छह महीनों के सोशल मीडिया प्रदर्शन का एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड भी सौंपा गया.

वर्कशॉप में बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया के महत्व पर एक प्रेजेंटेशन दिया. सूत्रों के अनुसार, तीन पन्नों के इस रिपोर्ट कार्ड में सांसदों की फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे चार प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गतिविधियों का पूरा ब्योरा शामिल था. सांसदों को उनकी गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग दी गई और उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया: सक्रिय (Active), मुश्किल से सक्रिय (Barely Active) और निष्क्रिय (Inactive).

प्रदर्शन के आधार पर बना रिपोर्ट कार्ड 

यह रिपोर्ट कार्ड जनवरी से अगस्त तक किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जारी किया गया. उदाहरण के लिए, यदि किसी सांसद ने फेसबुक पर एक महीने में कोई पोस्ट नहीं की, तो उसे निष्क्रिय श्रेणी में रखा गया और उसके रिपोर्ट कार्ड का रंग लाल था. वहीं 0-60 पोस्ट करने वाले सांसदों को मुश्किल से सक्रिय श्रेणी में रखा गया और उन्हें पीले कलर का रिपोर्ट कार्ड दिया गया. और 60 से अधिक पोस्ट करने वाले सांसदों को सक्रिय माना गया और उन्हें हरे रंग का रिपोर्ट कार्ड मिला. चारों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके प्रदर्शन के आधार पर एक ओवरऑल रैंकिंग भी  दी गई.

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी का आईटी सेल पिछले 11 वर्षों से समय-समय पर अपने सांसदों की सोशल मीडिया गतिविधियों की निगरानी करता है और रिपोर्ट्स तैयार कर पार्टी नेतृत्व व सांसदों के साथ साझा करता है. इसके अलावा, आईटी सेल नियमित रूप से सोशल मीडिया के उपयोग पर सेमिनार भी आयोजित करता रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी का सांसदों को संदेश

वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों से सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया सांसदों को अपने मतदाताओं, खासकर युवाओं, के साथ करीबी संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है. पीएम ने विशेष रूप से युवा सांसदों को इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की सलाह दी.

जीएसटी सुधार पर पास हुआ प्रस्ताव 

वर्कशॉप में हाल ही में जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए सुधारों, जैसे टैक्स स्लैब को मुख्य रूप से 5% और 18% तक सीमित करने और आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स कम करने की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया. यह वर्कशॉप बीजेपी की डिजिटल रणनीति का हिस्सा है, जो आगामी चुनावों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है. पार्टी का मानना है कि सोशल मीडिया न केवल संचार का साधन है, बल्कि यह मतदाताओं तक पहुंचने और पार्टी के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण हथियार है.

