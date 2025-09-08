पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आए हरभजन सिंह... खरीदीं नावें और एम्बुलेंस, ₹50 लाख का फंड भी जुटाया

पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह अपने बाढ़ प्रभावित गृह राज्य पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. हरभजन आम आदमी पार्टी (AAP) से राज्यसभा सांसद हैं. हरभजन ने राहत कार्यों के लिए नावें और एम्बुलेंस उपलब्ध कराई हैं, साथ ही उन्होंने फंड जुटाकर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की है. हरभजन ने अपने सांसद निधि कोष से आठ स्टीमर बोट स्वीकृत की है. वहीं अपने पैसों से तीन और नावें उपलब्ध कराई हैं.

मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, 'हरभजन सिंह ने 11 स्टीमर बोट दी हैं. आठ नावें उन्होंने अपनी सांसद निधि से और 3 बोट अपनी जेब से दीं. प्रत्येक नाव की कीमत लगभग 4.5 से 5.5 लाख रुपये है. इसके अलावा उन्होंने तीन एम्बुलेंस भी खरीदी हैं, ताकि गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पतालों तक पहुँचाया जा सके.'

केवल इतना ही नहीं, हरभजन सिंह ने अपने दोस्तों और परिचितों से भी मदद मांगी. उनकी इस अपील पर एक खेल संगठन ने 30 लाख रुपये का दान दिया, जबकि उनके दो करीबी दोस्तों ने क्रमशः 12 लाख और 6 लाख रुपये का योगदान किया. भज्जी की तरफ से लगभग 50 लाख रुपये की राशि प्रभावित परिवारों की मदद के एकत्र की जा चुकी है. इस राशि से लोगों को खाद्य सामग्री और दवाएं लगातार पहुंचाई जा रही हैं.

हरभजन ने आगे भी मदद का भरोसा दिलाया

गौरतलब है कि भारत का उत्तरी राज्य पंजाब इन दिनों भारी बारिश और नदियों के तटबंध टूटने से आई बाढ़ की तबाही झेल रहा है. कई जिलों में पानी जमा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं. बाढ़ के चलते किसानों की फसलें भी चौपट हो गई हैं. ऐसे हालात में राज्य सरकार और सामाजिक संगठन लगातार राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं. हरभजन सिंह खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जरूरत पड़ने पर आगे भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

हरभजन सिंह का कैसा रहा इंटरनेशनल रिकॉर्ड?

बता दें कि हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी. हरभजन ने अपने शानदार करियर के दौरान 103 टेस्ट मैच, 236 ओडीआई और 28 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भाग लिया. हरभजन ने टेस्ट में 417, ओडीआई में 269 और टी20 इंटरनेशनल में 25 विकेट चटकाए. भज्जी अप्रैल 2022 में राज्यसभा सांसद बने थे.

