Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित ज़िले गुरदासपुर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, जहां पीएम प्रभावित लोगों और किसानों से सीधे बातचीत करेंगे. हॉकी एशिया कप में सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच में भारत ने चीन को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों को सहयोग देने के लिए कई कदमों की घोषणा की.

पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर दौरे पर जांएगे पीएम मोदी. (photo: ITG)
पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर दौरे पर जांएगे पीएम मोदी. (photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: PM मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे. बताया जा रहा है कि PM 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित ज़िले गुरदासपुर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के द्वारा साल 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक 7 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामला सामने आया है. वर्ल्ड नंबर-1 बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का ख़िताब जीत लिया है. वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों को सहयोग देने के लिए कई कदमों की घोषणा की. पढ़ें रविवार की बड़ी खबरें..

बाढ़ से कराह रहे पंजाब जाएंगे PM मोदी, तारीख हो गई तय... अब तक वहां 46 मौतें, 2000 गांव डूबे 

PM मोदी पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे. बताया जा रहा है कि PM 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित ज़िले गुरदासपुर का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे. साथ ही पीएम बाढ़ प्रभावित लोगों और किसानों से सीधे बातचीत करेंगे. बता दें कि पंजाब में 1.75 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और 1,996 गांव बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं.  

कर्नाटक के CM सिद्धारमैया पर 7 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप, भरा गया 2500 रुपए जुर्माना

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा साल 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक 7 अलग-अलग बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामला सामने आया है. ये सभी मामले शहर में लगे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के कैमरों में कैद हुए हैं. कुल जुर्माने की राशि ₹2,500 चुका दी गई है. बताया जा रहा है कि सभी जुर्माने का भुगतान समय रहते किया जा चुका है. 

US Open 2025: आर्यना सबालेंका लगातार दूसरी बार बनीं US ओपन चैम्पियन, अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा

वर्ल्ड नंबर-1 बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का ख़िताब जीत लिया है. शनिवार को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में आर्यना सबालेंका ने USA की अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6 (3) से हराया. सबालेंका लगातार दूसरी बार यूएस ओपन चैम्पियन बनी हैं. उन्होंने पिछले साल भी यहां पर खिताब जीता था.

फ्री बिजली, सिंगल-विंडो से NOC... रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों के लिए CM रेखा गुप्ता के बड़े ऐलान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों को सहयोग देने के लिए कई कदमों की घोषणा की. सरकार पंडालों को 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी और मीटर केवल 25% सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगाए जाएंगे. पंडाल स्थलों पर शौचालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

Hockey Asia Cup 2025: चीन को 7-0 से हराकर 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, साउथ कोरिया से होगी खिताबी भिड़ंत

हॉकी एशिया कप में सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच में भारत ने चीन को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में भारत ने चीन को 7-0 के बड़े अंतर से मात दी. अब फाइनल में 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से भारत की ख़िताबी भिड़ंत होगी.

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, जापान-चीन से लौटकर पहुंचे राष्ट्रपति भवन

PM मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर राष्ट्रपति के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर शेयर की. ये मुलाकात PM मोदी के हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटने के कुछ दिनों बाद हुई. चीन में SCO शिखर सम्मेलन में आतंकवाद-निरोध, शांति, आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम-राज के खिलाफ 790 पेज का आरोपपत्र, सामने आई कत्ल की असली वजह

मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले व्यवसायी राजा रघुवंशी के सनसनीखेज हत्याकांड में मेघालय पुलिस चार्जशीट दाखिल कर दी है. मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम समेत आठ लोगों के खिलाफ 790 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है. पुलिस की मानें तो ये कोई सामान्य हत्या नहीं बल्कि पहले से रची गई साज़िश थी.

