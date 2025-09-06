पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, जापान-चीन से लौटकर पहुंचे राष्ट्रपति भवन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर राष्ट्रपति के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर शेयर की. यह मुलाकात पीएम मोदी के हाल ही में जापान और चीन की यात्रा से लौटने के कुछ दिनों बाद हुई.

पीएम मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तिआनजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया था. शिखर सम्मेलन में SCO विकास रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार, आतंकवाद से मुकाबला, शांति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग और सतत विकास पर उपयोगी चर्चा हुई.

चीन की यात्रा से पहले पीएम मोदी जापान के दौरे पर थे, जहां दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए. लिहाजा भारत और जापान 4 नए क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएंगे. पहला सेमीकंडक्टर चिप्स, दूसरा क्रिटिकल मिनरल्स, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चौथा दवाइयों का बाज़ार. इतना ही नहीं, जापान ने अगले 10 साल में भारत में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का फैसला किया है.

