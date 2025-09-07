scorecardresearch
 

कर्नाटक के CM सिद्धारमैया पर 7 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का आरोप, भरा गया 2500 रुपए जुर्माना

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस साल सात बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) की कैमरों में कैद हुए हैं. मुख्य वजह सीट बेल्ट नहीं पहनना रही. इसके लिए कुल 2,500 रुपए का जुर्माना भरा गया है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कार में आगे की सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा साल 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक 7 अलग-अलग बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का मामला सामने आया है. यह सभी मामले शहर में लगे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) के कैमरों में कैद हुए हैं. कुल जुर्माने की राशि ₹2,500 चुका दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, 6 बार मुख्य रूप से यह नियम तोड़ा गया कि मुख्यमंत्री अपनी आधिकारिक कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए सीट बेल्ट नहीं पहने थे. यह उल्लंघन शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों पर ITMS में रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा, जुलाई में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक्सप्रेसवे पर निर्धारित गति सीमा से ज्यादा गाड़ी दौड़ाने पर जुर्माना लगाया गया है.

सीएम ने जिम्मेदार नागरिक का दिया परिचय

सूत्रों के अनुसार, सभी जुर्माने का भुगतान समय रहते किया जा चुका है. यह मामला तब सामने आया, जब मुख्यमंत्री की गाड़ी के ट्रैफिक नियम तोड़ने की डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी. इससे यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री ने खुद को नियम से ऊपर नहीं समझते हुए सभी पैनल्टी का भुगतान कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दिया.

कैसे काम करता है ITMS?

हालांकि यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है. ITMS के अधिकारी बताते हैं कि यह सिस्टम पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम करता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान स्वचालित रूप से की जाती है.

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए योजना लागू की गई है. लंबित ट्रैफिक जुर्मानों पर 50 प्रतिशत छूट दी गई है. इस योजना के तहत लाखों मामलों का निपटारा किया गया और सरकार ने करोड़ों रुपये के जुर्माने वसूले.

