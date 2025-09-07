US Open 2025: आर्यना सबालेंका लगातार दूसरी बार बनीं US ओपन चैम्पियन, अमांडा अनिसिमोवा का सपना टूटा

वर्ल्ड नंबर-1 बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने यूएस ओपन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है. शनिवार (6 सितंबर) को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में सबालेंका ने यूएसए की अमांडा अनिसिमोवा को 6-3, 7-6 (3) से हराया. सबालेंका को आठवीं वरीयता हासिल अनिसिमोवा के खिलाफ मुकाबला जीतने में 1 घंटा और 34 मिनट लगे.
आर्यना सबालेंका लगातार दूसरी बार यूएस ओपन चैम्पियन बनी हैं. उन्होंने पिछले साल भी यहां पर खिताब जीता था. 2014 के बाद ऐसा पहला मौका है जब यूएस ओपन के महिला सिंगल्स में किसी खिलाड़ी ने अपना टाइटल डिफेंड किया. सबालेंका का ये चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब रहा.
आर्यना सबालेंका दो बार ऑस्ट्रेलियन ओपन (2023, 2024) भी जीत चुकी हैं. दूसरी तरफ अमांडा अनिसिमोवा लगातारा दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही थीं, लेकिन वो फिर खिताब नहीं जीत सकीं. विम्बल्डन 2025 के वूमेन्स सिंगल्स फाइनल में अनिसिमोव को पोलैंड की इगा स्वियातेक के हाथों 0-6, 0-6 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी.
27 साल की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में यूएसए की जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई थी. वहीं 24 वर्षीय अमांडा अनिसिमोवा ने सेमीफाइनल में जापानी खिलाड़ी नाओमी ओसाका को 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 से पराजित किया था.