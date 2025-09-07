scorecardresearch
 

फ्री बिजली, सिंगल-विंडो से NOC... रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों के लिए CM रेखा गुप्ता के बड़े ऐलान

सीएम रेखा गुप्ता ने रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी और मीटर केवल 25% सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगाए जाएंगे. साथ ही पंडाल स्थलों पर शौचालय, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

सीएम रेखा गुप्ता ने साफ-सफाई और किसी भी समस्या के समाधान के लिए विशेष समिति बनाने की बात कही है. (File Photo: ITG)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को त्योहारी सीजन से पहले रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों को सहयोग देने के लिए कई कदमों की घोषणा की. इनमें मुफ्त बिजली, सिंगल-विंडो नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) और बेहतर नागरिक सुविधाएं शामिल हैं.

रामलीला समितियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार 1,200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी और मीटर केवल 25 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट पर लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा, 'यह सभी रामलीला और दुर्गा पंडाल समितियों के लिए स्वागतयोग्य और खुशी की खबर है.'

'एनओसी के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम'

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंडाल स्थलों पर सार्वजनिक सुविधाएं जैसे शौचालय, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी. प्रशासनिक झंझटों को कम करने के लिए सरकार एनओसी को सिंगल-विंडो सिस्टम से जारी करेगी, ताकि आयोजकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़ें.

'इस बार दिल्ली की दिवाली का जश्न भव्य होगा'

सीएम ने आगे कहा, 'दिल्ली सरकार मैदानों में सफाई की भी गारंटी देगी. किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक समिति बनाई गई है. इस बार दिल्ली की दिवाली का जश्न भव्य होगा.' उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम के आगमन की तैयारियां बेहद शानदार होंगी, जिसमें केंद्र सरकार की जीएसटी स्कीम से नागरिकों को राहत और दिल्ली सरकार का सहयोग शामिल रहेगा. गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ समितियों को भी इसी तरह का सहयोग दिया था.

