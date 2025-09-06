Hockey Asia Cup 2025: चीन को 7-0 से हराकर 9वीं बार हॉकी एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, साउथ कोरिया से होगी खिताबी भिड़ंत

हॉकी एशिया कप में सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच में भारत और चीन के बीच शानदार मुकाबला खेला गया. बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मैच में भारत ने 7-0 के बड़े अंतर से जीत हासिल की और फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है. अब 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से उसकी खिताबी भिड़ंत होगी.

एशिया कप का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा. भारत का सामना 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से होगा. इससे पहले साउथ कोरिया ने मलेशिया को 4-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. वहीं, मलेशिया और चीन की टीमें सुपर-4 स्टेज में 2-2 मैच हारकर बाहर हो गईं.

ऐसे रहा दोनों टीमों के बीच मुकाबला

पहले क्वार्टर में भारत की टीम अटैकिंग हॉकी खेलते नजर आई. चौथे ही मिनट में भारत ने अपना पहला गोल दागकर बढ़त बना ली. फिर 7वें मिनट में टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिला. दिलप्रीत सिंह ने रिबाउंड पर गोल दाग दिया. 2-0 के स्कोर के साथ पहला क्वार्टर खत्म हुआ. चीन की टीम पहले क्वार्टर के बाद से ही पस्त नजर आने लगी.

फिर हाफ टाइम तक भारत 3-0 से आगे रहा. तीसरे क्वार्टर का खेल खत्म होने तक भारत ने 5-0 की बढ़त बना ली थी. चौथे क्वार्टर में भारत के लिए अभिषेक ने 4 मिनट के अंदर 2 गोल दाग दिए. यहां से चीन के हौसले पस्त हो गए. आखिरकार भारत ने 7-0 से जीत हासिल कर ली.

अजेय रहा है भारत का सफर

हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है. इससे पहले टीम ने ग्रुप-स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीते थे. पहले उसने चीन को 4-3 से हराया. फिर जापान को 3-2 से मात दी और कजाकिस्तान के खिलाफ 15-0 से बड़ी जीत दर्ज की. भारतीय टीम पूल-ए में पहले नंबर पर रही थी.

