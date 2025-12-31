Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 31 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत जापान को पछाड़ 4.18 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना. वहीं, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ. इन खबरों के अलावा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या पहुंचेंगे. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.

दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत... जापान को छोड़ा पीछे



भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है. देश की जीडीपी बढ़कर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है. अनुमान है कि 2030 तक भारत जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा. मजबूत घरेलू खपत और संरचनात्मक सुधार इसकी बड़ी वजह हैं.

घने कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली-एनसीआर, उड़ानें प्रभावित, नए साल पर हवा और बिगड़ने के आसार



दिल्ली-एनसीआर में बुधवार सुबह घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ. कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा. मौसम विभाग ने दिनभर घने कोहरे की संभावना जताई है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हवा ‘सीवियर’ हो सकती है, जबकि 2 जनवरी से ‘वेरी पुअर’ रहने के आसार हैं.

अयोध्या: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर मुख्य अतिथि होंगे राजनाथ सिंह... जानें पूरा कार्यक्रम



राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अयोध्या पहुंचेंगे. इस दौरान वे रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे और मुख्य यजमान के रूप में अनुष्ठान में भाग लेंगे. यह जानकारी अयोध्या के जिलाधिकारी ने मंगलवार को दी.

What is CNAP : स्मार्टफोन के लिए शुरू हुई नई सर्विस, स्क्रीन पर दिखेगा अनजान कॉलर का असली नाम



स्मार्टफोन पर रोज आने वाली अनजान कॉल्स की पहचान के लिए अब थर्ड पार्टी ऐप्स की जरूरत नहीं होगी. TRAI के आदेश के बाद कॉलर नेम प्रजेंटेशन यानी सीएनएपी सर्विस शुरू हो गई है. इस डिफॉल्ट सर्विस के तहत अनजान नंबर से कॉल आने पर स्क्रीन पर उसी नाम की जानकारी दिखेगी, जिसके नाम पर सिम कार्ड जारी है.

'हमारे यहां फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम...', 'बैटल ऑफ गलवान' पर भारत ने चीन को सुनाई खरी-खरी



भारत ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ पर की गई आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया. सरकार ने कहा कि भारत में फिल्म निर्माताओं को क्रिएटिव फ्रीडम हासिल है और सैन्य ऐतिहासिक घटनाओं पर फिल्में बनाना पुरानी परंपरा रही है. सरकार ने कहा कि 1962 युद्ध पर बनी ‘हकीकत’ और रेजांग ला पर आधारित ‘121’ इसके उदाहरण हैं.

चुनाव आयोग के सामने SIR का मुद्दा उठाएगी TMC, 10 सदस्यीय डेलिगेशन आज करेगा भेंट



एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखेगी. इसके लिए पार्टी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अभिषेक बनर्जी करेंगे, जिसमें डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, प्रदीप मजूमदार सहित कई सांसद व मंत्री शामिल होंगे.

महाराष्ट्र: लातूर में बिखर गया महायुति, BJP अकेले लड़ेगी नगर निगम का चुनाव



महाराष्ट्र के लातूर में बीजेपी और एनसीपी के बीच होने वाला महायुति गठबंधन पंद्रह जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से ठीक पहले टूट गया है. बीजेपी के लातूर चुनाव प्रभारी और विधायक संभाजीराव पाटिल निलंगेकर ने मंगलवार को नामांकन के आखिरी दिन ऐलान किया कि पार्टी अब सभी 70 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी.

हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में बड़ा हादसा... मजदूरों को ले जाने वाली दो ट्रेनें टकराईं, 60 लोग घायल



उत्तराखंड के चमोली जिले में विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट साइट पर बड़ा हादसा हुआ. सुरंग के भीतर मजदूरों को ले जा रही दो लोको ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में लगभग 60 मजदूर घायल हुए, कई को फ्रैक्चर और अन्य चोटें आईं. शिफ्ट बदलते समय यह दुर्घटना हुई.

मथुरा में न्यू ईयर पर सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द, संतों के विरोध के बाद आयोजकों ने लिया फैसला



मथुरा में नए साल पर एक्ट्रेस सनी लियोनी का डीजे कार्यक्रम स्थानीय संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया. संतों ने कहा कि मथुरा भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि है और ऐसे आयोजन से सनातन धर्म व ब्रजभूमि की छवि को ठेस पहुंचती है. संतों ने प्रशासन को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम का विरोध जताया.

न्यू ईयर पर दिल्ली में टेरर अलर्ट, कनॉट प्लेस में व्हीकल एंट्री रहेगी बंद, रेस्ट्रो-बार के ​लिए टाइमिंग लागू



दिल्ली नए साल के लिए सज-धज कर तैयार है. रेस्टोरेंट, होटल और मार्केट्स में जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन लाल किले के पास कार बम धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली सहित कई राज्यों में टेरर अलर्ट जारी किया है. ऐसे में कनॉट प्लेस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर तैयारियों को परखा गया.



