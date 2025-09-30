Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: पाकिस्तान के क्वेटा में सैन्य ठिकाने के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई. वहीं, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान का स्वागत किया. इन खबरों के अलावा, बिहार चुनाव के लिए EC ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

पाकिस्तान के क्वेटा में सैन्य ठिकाने पर आत्मघाती हमला, फिर गोलीबारी, 10 मरे- 32 घायल

पाकिस्तान के क्वेटा शहर में सेना मुख्यालय के पास जोरदार धमाका हुआ. पूर्वी क्वेटा स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास विस्फोट के बाद गोलीबारी भी हुई. इस ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की मौत और 32 घायल होने की खबर है.

ट्रंप के गाजा प्लान को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले- ये वेस्ट एशिया में शांति का रास्ता तय करेगा



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए नया प्लान पेश किया है, जिस पर इजरायली पीएम नेतन्याहू भी सहमत हैं. पीएम मोदी ने ट्रंप की इस पहल का स्वागत किया.

SIR के बाद बिहार की मतदाता सूची जारी, फाइनल लिस्ट में पटना में बढ़ गए 1.63 लाख वोटर्स

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर सूची जारी कर दी है. SIR प्रक्रिया के बाद EC ने आज फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश की.

Advertisement

JEE Main 2026: जेईई मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी एडवाइजरी, यहां करें चेक

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने JEE Main 2026 की जानकारी दी है. अब परीक्षा दो सत्रों में होगी – जनवरी और अप्रैल 2026. पहले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन अक्टूबर 2025 में jeemain.nta.nic.in पर शुरू होंगे.

बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन, PM मोदी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि



BJP के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की आयु में आज सुबह निधन हो गया. उनका इलाज दिल्ली के AIIMS में चल रहा था, जहां सुबह 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली.

मौसम ने दिल्ली-NCR वालों को कर दिया सरप्राइज, बारिश ने दिलाई उमस भरी गर्मी से राहत



दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को मौसम ने करवट ली, जिससे दुर्गा अष्टमी पर हल्की बारिश से गर्मी से राहत मिली. दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद सहित कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई.

भारत में 'ओजेम्पिक' को मिली मंजूरी...जानें क्या है मोटापा घटाने वाली दवा में खास और कैसे करेगा इलाज



मोटापा घटाने के लिए मशहूर हो चुकी नोवा नॉर्डिक्स की दवा ओजेम्पिक (सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन) को भारत में डायबिटीज के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल गई है. द सेट्रल ड्रग्स स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने यह मंजूरी दी है.

Advertisement

एशिया कप जीत के बाद सूर्यकुमार यादव की मुंबई वापसी, बच्चों और युवाओं ने तिरंगे संग लगाए नारे



एशिया कप जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और अन्य खिलाड़ी देश लौटे. मुंबई में सूर्यकुमार यादव का देवनार निवास पर जोरदार स्वागत हुआ.

एजुकेशन फीस से वॉलेट पेमेंट तक... SBI कार्ड ने बढ़ा दिया ये चार्ज, 1 नवंबर से होगा लागू



SBI कार्ड ने 1 नवंबर से अपने फीस और चार्ज स्ट्रक्चर बदलाव किया है. SBI कार्ड का थर्ड पार्टी ऐप्स CRED, Cheq, MobiKwik पे पर इस्तेमाल पर 1% चार्ज लगेगा.

लखनऊ में अब बिल्ली पालने का लाइसेंस जरूरी, वरना लगेगा ₹1000 जुर्माना



लखनऊ नगर निगम ने शहर में पालतू बिल्लियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है. अब बिल्लियां पालने वाले लोगों को सालाना पंजीकरण कराना होगा. नगर निगम ने 27 सितंबर से लाइसेंस जारी करना शुरू किया है.

---- समाप्त ----