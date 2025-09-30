दिल्ली-NCR में अचानक हुई बारिश, जखीरा अंडरपास में भरा पानी, फ्लाइट्स को लेकर एडवाइजरी जारी

दिल्ली-एनसीआर के लोग कई दिनों से तेज गर्मी झेल रहे थे, लेकिन आज (मंगलवार) मौसम ने अचानक करवट ली है. दुर्गा अष्टमी पर नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के अधिकतर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी ने उमसभरी गर्मी से राहत दी है. वहीं, दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है, जिससे जलभराव की स्थिति भी बन गई है. जखीरा अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक प्रभावित है.

#WATCH | Delhi | Heavily waterlogged Zakhira underpass causes inconvenience to commuters after the city received heavy rainfall today pic.twitter.com/A9nYh1qumA — ANI (@ANI) September 30, 2025

वहीं, बदलते मौसम को देखते हुए एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में हो रही बारिश के कारण उड़ानों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट की अपडेट जरूर लें. साथ ही मौसम और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय जरूर निकालें.

बता दें कि दिल्ली और आस-पास के इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं. कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली है. वहीं, साउथ दिल्ली में भी मौसम सुहावना है.

बीते दिन यानी सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. साथ ही तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे. ऐसे में बदले मौसम और हल्की बूंदाबादी ने लोगों को सरप्राइज किया है.

दिल्ली में 2 दिन बारिश की संभावना

मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र हवाओं में बदलाव ला रहा है. इसकी वजह से अगले कुछ दिनों तक यानी 3 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलता रहेगा. इस दौरान आसमान में कभी-कभी बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है.

तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज (मंगलवार) 30 सितंबर को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. IMD का कहना है कि अगले दो दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है.

