scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में अब बिल्ली पालने का लाइसेंस जरूरी, वरना लगेगा ₹1000 जुर्माना

लखनऊ में अब पालतू बिल्ली पालने वालों को सालाना लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. नगर निगम ने यह नियम लागू कर दिया है. इसके लिए सालाना 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बिल्ली पालता पाया गया, तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

Advertisement
X
लखनऊ में बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस (ai-generated)
लखनऊ में बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस (ai-generated)

राजधानी लखनऊ में अब बिल्ली पालना इतना आसान नहीं रहा. लखनऊ नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शहर में पालतू बिल्लियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है. जिन लोगों के घरों में बिल्ली है, उन्हें अब सालाना पंजीकरण कराना होगा, वरना तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

नगर निगम ने 27 सितंबर से ही लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पालतू बिल्ली के लिए सालाना ₹500 का शुल्क निर्धारित किया गया है. अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के बिल्ली पालता पाया गया, तो उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा. 

नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यह कदम पालतू जानवरों के नियमन और उनकी उचित देखरेख सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. यह फैसला पालतू पशु मालिकों को ज़िम्मेदार बनाने और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है. लाइसेंस में बिल्ली के टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी. सिर्फ पालतू बिल्लियां ही नहीं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर चलाने वालों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं. 
 
ब्रीडिंग सेंटर लाइसेंस शुल्क ₹5000 निर्धारित

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से ठगी. (Photo: Representational )
लखनऊ: गर्वनर हाउस में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo:ITG)
यूपी में दीपावली से पहले 10 दिन तक होगा ये खास काम, CM योगी ने दी सहमति 
Action taken on Sahara properties in Lucknow (file photo)
लखनऊ में ढह रहा सहारा का 47 साल पुराना साम्राज्य, होगी सीलिंग की कार्रवाई 
IPS couple in UP decides to quit their jobs (File Photo)
यूपी में IPS पति-पत्नी ने मांगी VRS, पुलिस सेवा छोड़ने का लिया फैसला, बताई ये वजह 
लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे. (Photo: ITG)
PAK हैंडलर्स से संपर्क, लागू करना चाहते थे शरीयत कानून... UP ATS के हत्थे चढ़े चार संदिग्ध 

आयुक्त गौरव कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कदम अवैध ब्रीडिंग और पशुओं के शोषण को रोकने के लिए जरूरी है. ब्रीडिंग सेंटरों को निगम द्वारा निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करना होगा. ब्रीडिंग सेंटर लाइसेंस शुल्क ₹5000 निर्धारित किया गया है. 

Advertisement

कुत्तों की तरह बिल्ली का भी रजिस्ट्रेशन 

लखनऊ नगर निगम का यह कदम कुत्ते पालने के लिए पहले से लागू लाइसेंसिंग प्रक्रिया की तर्ज पर है. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शहर में सभी पालतू जानवर पंजीकृत हों, उन्हें उचित स्वास्थ्य सेवा मिले, और उनकी आबादी को नियंत्रित किया जा सके. लाइसेंस के लिए नगर निगम कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से जल्द से जल्द आवेदन करना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement