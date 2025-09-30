scorecardresearch
 

दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रो. वीके मल्होत्रा का 94 साल की उम्र में निधन

दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष और सीनियर नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का 94 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया है. दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मल्होत्रा जी का जीवन जन सेवा और सादगी को समर्पित रहा.

जनसंघ के वक्त से ही पार्टी जुड़े थे विजय मल्होत्रा (File Photo: ITG)
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सीनियर नेता और दिल्ली बीजेपी के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह 94 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया है. दिल्ली के AIIMS में विजय मल्होत्रा का इलाज चल रहा था और आज सुबह करीब 6 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. 

दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रो. मल्होत्रा का जीवन सादगी और जन सेवा को समर्पित रहा. उन्होंने जनसंघ के वक्त से ही दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए बहुत काम किया. उनकी जिंदगी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणा देती रही है और देती रहेगी.

दिल्ली में बीजेपी को किया मजबूत

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से ही बहुत काम किया. उनकी कोशिशों की वजह से ही दिल्ली में पार्टी को मजबूत बनाने में मदद मिली. 

