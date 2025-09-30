एशिया कप जीत के बाद सूर्यकुमार यादव की मुंबई वापसी, बच्चों और युवाओं ने तिरंगे संग लगाए नारे

एशिया कप का फाइनल मैच जीतने के बाद भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव समेत कई खिलाड़ियों की वतन वापसी हुई. खिलाड़ी देश के अलग-अलग शहरों में लौटे हैं. मुंबई में सूर्यकुमार यादव का उनके देवनार निवास पर जोरदार स्वागत किया गया. खिलाड़ियों का स्वागत किसी त्योहार से कम नहीं नजर आ रहा है. बच्चों और युवाओं ने तिरंगे के साथ 'भारत माता की जय' और 'सूर्यकुमार यादव जिंदाबाद' के नारे लगाए.

सूर्य कुमार यादव ने कहा, "घर वापस आकर अच्छा लग रहा है. बहुत दिन से सोच रहा था कि घर कब जाऊंगा. अच्छा टूर्नामेंट हुआ. अच्छा खेले. हम जो क्रिकेट खेलने गए थे, अच्छा क्रिकेट खेले, मैच जीते, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है."

सूर्य कुमार यादव के स्वागत का सिलसिला मुंबई एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया था. इसके बाद भारी सिक्योरिटी के बीच वो अपने घर के लिए रवाना हुए. सूर्य कुमार के साथ हार्दिक पांड्या भी मुंबई वापस आए. वहीं, तेलंगाना के शमशाबाद में भी उत्सव का माहौल नजर आया, जब तिलक वर्मा यहां पहुंचे.

एशिया कप में रहा भारत का दबदबा...

2025 एशिया कप में, भारत ने तीनों मुकाबलों में पाकिस्तान पर दबदबा बनाकर रखा. ग्रुप ए में सात विकेट से, सुपर फ़ोर में छह विकेट से और फ़ाइनल में पांच विकेट से जीत हासिल भारत ने इतिहास रचा. भारतीय खिलाड़ियों, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और तिलक वर्मा ने मिलकर पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी को तहस-नहस कर दिया और भारत को जीत की ओर आगे बढ़ाया.

