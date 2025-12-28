scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 तक पहुंच गया है. BCCI ने शनिवार को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी है. मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे को शनिवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण का अटैक. (File Photo: ITG)

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 तक पहुंच गया है. दिल्ली के 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से आधे से अधिक 'गंभीर' श्रेणी में हैं. गुजरात BJP के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है. BCCI ने शनिवार को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी है. मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे को शनिवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें...

दिल्ली-NCR में सर्दी और प्रदूषण का डबल अटैक, UP-उत्तराखंड से असम तक भी बुरा हाल

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 तक पहुंच गया है. दिल्ली के 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से आधे से अधिक 'गंभीर' श्रेणी में हैं. इसी बीच मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान में 30 दिसंबर तक शीत लहर और कोहरे की चेतावनी दी है. इस दौरान सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है.

गुजरात: BJP की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, सौराष्ट्र-कच्छ को प्रमुख प्रतिनिधित्व, महिलाओं को भी मिली जगह

गुजरात BJP के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है. इस नई कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 10 मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री समेत कुल 27 सदस्यों को जगह दी गई है. नई टीम की प्रमुख विशेषता ये है कि 4 महामंत्रियों में से तीन सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र से हैं, जबकि एक मध्य गुजरात से चुना गया है.

वैभव सूर्यवंशी U19 वर्ल्ड कप में काटेंगे गदर... भारतीय टीम का हुआ ऐलान, ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

BCCI ने शनिवार को आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 के लिए टीम की घोषणा कर दी है.  इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में होगी, जबकि विहान मल्होत्रा उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे. इस वर्ल्ड कप स्क्वॉड में वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिली है. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा.

मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराए गए एडमिट

मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे को शनिवार को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण की शिकायत है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज जारी है. मनोज जरांगे हाल के महीनों में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं.

अरावली का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

अरावली हिल्स में खनन के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के इस स्वत: संज्ञान मामले पर चीफ जस्टिस की अगुआई में तीन जजों की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई करेगी. सुनवाई करने वाली तीन जजों की अवकाशकालीन पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह होंगे.

दिल्ली में 5100 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, सीएम ने कहा- प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए. गैस कनेक्शन के दस्तावेज त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सौंपे गए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कदम उनकी सरकार के बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मिशन को मजबूती देगा.

