दिल्ली में 5100 महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, सीएम ने कहा- प्रदूषण नियंत्रण में मिलेगी मदद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5,100 मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए. त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को कनेक्शन दस्तावेज सौंपे गए. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वच्छ ईंधन से वायु और इनडोर प्रदूषण घटेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा. दिल्ली में अब तक 2.6 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है.

सीएम ने महिलाओं को सौंपे गैस कनेक्शन दस्तावेज. (File Photo: ITG)
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5100 महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह कदम उनकी सरकार के बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मिशन को मजबूती देगा.

गैस कनेक्शन के दस्तावेज त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सौंपे गए. इस कार्यक्रम में नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली के खाद्य-आपूर्ति मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे.

दिल्ली में 5100 मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केवल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त अभियान है, जो महिलाओं के जीवन में 'सम्मान, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रकाश' लाता है.

महिलाओं को सौंपे गए गैस कनेक्शन दस्तावेज

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना साल 2014 में शुरू की गई थी और अब तक देशभर में 10 करोड़ से अधिक परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही लगभग 2.6 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है.

रेखा गुप्ता ने कहा कि इस केंद्रीय योजना से महिलाओं को लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन से निकलने वाले धुएं के कारण होने वाली बीमारियों से राहत मिलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से घरों के अंदर होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी.

 

