Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

लेह में कर्फ्यू में ढील, बरेली में इंटरनेट बंद, और नेपाल में 18 दिन बाद ओली की पब्लिक एंट्री सुर्खियों में रहीं. ओबामा ने बूढ़े नेताओं को दुनिया की 80% समस्याओं का जिम्मेदार ठहराते हुए ट्रंप पर तंज कसा. वहीं, एशिया कप 2025 फाइनल से पहले गावस्कर ने कहा कि भारत-पाक मुकाबले में अभिषेक शर्मा शतक लगा सकते हैं.

सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है. (PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: लद्दाख के लेह में हिंसा के बाद तीन दिन बाद कर्फ्यू में चार घंटे की ढील दी गई, जबकि सोनम वांगचुक के पाक कनेक्शन की जांच जारी है. यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे का इंटरनेट बैन लगाया गया. उधर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तंज कसा कि दुनिया की 80% समस्याओं की जड़ बूढ़े नेता हैं, जिसे ट्रंप पर कटाक्ष माना जा रहा है. नेपाल में पूर्व पीएम केपी ओली इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर दिखे. वहीं, एशिया कप 2025 फाइनल में भारत-पाक भिड़ंत से पहले सुनील गावस्कर ने भविष्यवाणी की है कि अभिषेक शर्मा शतक जड़ेंगे. पढ़ें शाम की अहम खबरें...

लेह में 3 दिन बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक के PAK कनेक्शन की जांच तेज

लद्दाख के हिंसा प्रभावित लेह शहर में शनिवार को तीन दिन बाद पहली बार कर्फ्यू में ढील दी गई. दोपहर में पुराने शहर और नए इलाकों में चरणबद्ध तरीके से चार घंटे के लिए यह छूट दी गई. पुलिस और अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में लोग आवश्यक वस्तुओं और एटीएम से नकदी निकालने के लिए कतारों में खड़े दिखे. इस दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

Bareilly News: मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद बरेली में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद

बरेली जिले में मौलाना तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया है. प्रशासन का कहना है कि शहर में अफवाह फैलने की संभावना को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इस फैसले से शहर में इंटरनेट से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रभावित होंगी, जिसमें मोबाइल डेटा, ब्रॉडबैंड और अन्य इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं.

ओबामा ने ट्रंप को किया ट्रोल? पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- दुनिया की 80% समस्याओं के पीछे बूढ़े नेता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि दुनिया की लगभग 80 फीसदी समस्याओं के पीछे बुज़ुर्ग नेताओं का सत्ता पर काबिज़ रहना है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे नेता हर चीज़ पर यहां तक कि 'पिरामिड' पर भी अपना नाम लिखवा रहे हैं. ओबामा की इस टिप्पणी को 77 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है.

नेपाल: 18 दिन बाद सामने आए केपी ओली, पहली पब्लिक अपीयरेंस से ढूंढने लगे Gen Z प्रोटेस्ट की काट!

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए. वे शनिवार को पार्टी के छात्र संगठन राष्ट्रीय युवा संघ के कार्यक्रम में भक्तपुर पहुंचे. भारी प्रदर्शनों के बाद ओली ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था. इसके बाद से वे जनता के बीच नहीं आ रहे थे.

'शतक जड़ेंगे अभिषेक शर्मा...', एशिया कप में भारत-PAK फाइनल पर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी

एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारत का सामना पाकिस्तानी टीम से होना है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार लय में है और वो मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है. ग्रुप-स्टेज और सुपर-चार के बाद अब फाइनल में भी सूर्या ब्रिगेड पाकिस्तानियों को चित करना चाहेगी

