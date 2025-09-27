scorecardresearch
 

Feedback

'शतक जड़ेंगे अभिषेक शर्मा...', एशिया कप में भारत-PAK फाइनल पर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी

सुनील गावस्कर का मानना है कि सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे. अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में लगातार तीन अर्धशतक जड़ चुके हैं, लेकिन वो शतक नहीं पहुंच पाए हैं.

Advertisement
X
एशिया कप में बल्ले से कमाल का खेल दिखा रहे हैं अभिषेक शर्मा (Photo: PTI)
एशिया कप में बल्ले से कमाल का खेल दिखा रहे हैं अभिषेक शर्मा (Photo: PTI)

एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारत का सामना पाकिस्तानी टीम से होना है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार लय में है और वो मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है. ग्रुप-स्टेज और सुपर-चार के बाद अब फाइनल में भी सूर्या ब्रिगेड पाकिस्तानियों को चित करना चाहेगी

खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है. गावस्कर का मानना है कि पंजाब का यह बल्लेबाज अपनी लाजवाब फॉर्म को फाइनल में भी बरकरार रखेगा. गावस्कर ने भविष्यवाणी की है कि अभिषेक फाइनल में शतक जड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का एक और ड्रामा... हारिस रऊफ पर लगा जुर्माना चुकाएंगे पीसीबी चीफ नकवी

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
फाइनल से पहले सूर्या को गावस्कर से मिली खास सलाह, बताया PAK के खिलाफ कैसा हो गेम प्लान 
Sunil Gavaskar
Gavaskar बोले- Asia Cup के फाइनल में होगी गर्मागर्मी 
Suryakumar
जीत के बाद Suryakumar Yadav ने दिया बड़ा बयान! 
Harshit Rana
हर्षित राणा से क्यों नाराज हो गए अश्विन? श्रीलंका पर जीत के बाद सुनाई खरी-खोटी 
Gavaskar On Surya and Haris
Sunil Gavaskar ने Haris और Suryakumar को दी चेतावनी! 

सुनील गवास्कर ने इंडिया टुडे से कहा, 'अभिषेक शर्मा मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, वह शानदार फॉर्म में हैं और पहले ही तीन अर्धशतक जड़ चुके हैं. बांग्लादेश के खिलाफ रन आउट होने के कारण वो शतक से चूक गए, लेकिन इस बार वह एक और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे. शायद तीन अंकों का स्कोर भी कर सकते हैं.'

अभिषेक शर्मा का कैसा रहा है प्रदर्शन?
अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 6 मैचों में 309 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे. उनका औसत 51.50 और स्ट्राइक रेट 204.63 रहा है. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को खेले गए मुकाबले में 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी हाफ सेंचुरी जमाई

Advertisement

दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि भारत की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा पर बहुत ज्यादा निर्भर है. शोएब अख्तर ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान शुरुआती दो ओवरों के अंदर अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है, तो भारत पर दबाव बन सकता है.

यह भी पढ़ें: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड ध्वस्त, रोहित शर्मा की भी बराबरी की

शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम को नसीहत देते हुए कहा, 'इस माइंडसेट से बाहर निकलो, डर को किनारे रखो. बस विकेट लो. आपको पूरे 20 ओवर गेंदबाजी नहीं करनी है, बस शुरुआती झटके देने हैं. अगर अभिषेक जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा.'

एक बात साफ है कि भारत के लिए फाइनल में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी सबसे अहम फैक्टर होगी, जबकि पाकिस्तान की पूरी रणनीति उन्हें जल्दी आउट करने पर रहेगी. हालांकि अभिषेक को आउट करना पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा. अभिषेक ने यदि पावरप्ले में तूफानी बैटिंग कर दी, तो भारत के लिए काम आसान हो जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement