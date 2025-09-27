'शतक जड़ेंगे अभिषेक शर्मा...', एशिया कप में भारत-PAK फाइनल पर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी

एशिया कप 2025 के फाइनल में रविवार (28 सितंबर) को भारत का सामना पाकिस्तानी टीम से होना है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम शानदार लय में है और वो मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है. ग्रुप-स्टेज और सुपर-चार के बाद अब फाइनल में भी सूर्या ब्रिगेड पाकिस्तानियों को चित करना चाहेगी

खिताबी मुकाबले से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है. गावस्कर का मानना है कि पंजाब का यह बल्लेबाज अपनी लाजवाब फॉर्म को फाइनल में भी बरकरार रखेगा. गावस्कर ने भविष्यवाणी की है कि अभिषेक फाइनल में शतक जड़ सकते हैं.

सुनील गवास्कर ने इंडिया टुडे से कहा, 'अभिषेक शर्मा मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, वह शानदार फॉर्म में हैं और पहले ही तीन अर्धशतक जड़ चुके हैं. बांग्लादेश के खिलाफ रन आउट होने के कारण वो शतक से चूक गए, लेकिन इस बार वह एक और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे. शायद तीन अंकों का स्कोर भी कर सकते हैं.'

अभिषेक शर्मा का कैसा रहा है प्रदर्शन?

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 6 मैचों में 309 रन बनाए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल रहे. उनका औसत 51.50 और स्ट्राइक रेट 204.63 रहा है. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को खेले गए मुकाबले में 74 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी. उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी हाफ सेंचुरी जमाई

दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि भारत की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा पर बहुत ज्यादा निर्भर है. शोएब अख्तर ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान शुरुआती दो ओवरों के अंदर अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है, तो भारत पर दबाव बन सकता है.

शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम को नसीहत देते हुए कहा, 'इस माइंडसेट से बाहर निकलो, डर को किनारे रखो. बस विकेट लो. आपको पूरे 20 ओवर गेंदबाजी नहीं करनी है, बस शुरुआती झटके देने हैं. अगर अभिषेक जल्दी आउट हो गए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा फायदा होगा.'

एक बात साफ है कि भारत के लिए फाइनल में अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी सबसे अहम फैक्टर होगी, जबकि पाकिस्तान की पूरी रणनीति उन्हें जल्दी आउट करने पर रहेगी. हालांकि अभिषेक को आउट करना पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए आसान नहीं रहेगा. अभिषेक ने यदि पावरप्ले में तूफानी बैटिंग कर दी, तो भारत के लिए काम आसान हो जाएगा.

