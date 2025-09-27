scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल: 18 दिन बाद सामने आए केपी ओली, पहली पब्लिक अपीयरेंस से ढूंढने लगे Gen Z प्रोटेस्ट की काट!

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और CPN-UML अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर वापसी की. 8 सितंबर को भड़के Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के बाद से वे सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे. ओली ने युवा संगठन के कार्यक्रम में शिरकत की, जिसे उनकी पार्टी में दोबारा पकड़ और युवाओं से जुड़ाव की कोशिश माना जा रहा है.

Advertisement
X
Gen-Z प्रदर्शनों के बीच केपी ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. (File Photo: AP)
Gen-Z प्रदर्शनों के बीच केपी ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. (File Photo: AP)

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए. वे शनिवार को पार्टी के छात्र संगठन राष्ट्रीय युवा संघ के कार्यक्रम में भक्तपुर पहुंचे. भारी प्रदर्शनों के बाद ओली ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था. इसके बाद से वे जनता के बीच नहीं आ रहे थे.

शुरुआत में केपी ओली को नेपाल आर्मी की सुरक्षा में रखा गया और बाद में एक अस्थायी घर में शिफ्ट किया गया. अब पार्टी की बैठक के बाद वे दोबारा सामने आए हैं. माना जा रहा है कि उनकी यह मौजूदगी युवाओं से जुड़ने और राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की कोशिश है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में घटाई गई वोटिंग की उम्र, देश के नाम पहले संबोधन में अंतरिम PM सुशीला कार्की का ऐलान

सम्बंधित ख़बरें

nepal_voting_age_reduction
Nepal में घटाई गई वोटिंग की उम्र, अब 16 साल के बाद कर सकेंगे मतदान 
kp_oli_passport_suspension
Nepal के पूर्व पीएम KP Oli का Passport हो सकता है कैंसिल! 
nepal voting age reduction
नेपाल में घटाई गई वोटिंग की उम्र, देश के नाम पहले संबोधन में अंतरिम PM सुशीला कार्की का ऐलान 
kp oli passport suspension nepal leaders property investigation
केपी ओली का पासपोर्ट हो सकता है सस्पेंड, नेपाल में बड़े नेताओं की संपत्ति की भी होगी जांच 
हजारों फीट की ऊंचाई से बर्फीले पहाड़ों का नजारा, स्काईडाइविंग जो रोंगटे खड़े कर दे 

ओली को देना पड़ा इस्तीफा

Gen-Z हिंसा और दबाव के चलते ओली को प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा था. प्रदर्शन और आगजनी के बीच उन्हें पीएम हाउस से बेलिकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया था. उनकी जगह पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया. हालांकि, ओली का कहना है कि उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन जनता का गुस्सा उनकी सरकार पर फूटा.

Advertisement

भ्रष्टाचार के खिलाफ Gen-Z की क्रांति

आंदोलन को अब "जनरेशन-ज़ेड क्रांति" कहा जा रहा है. लोग इसकी तुलना 2006 के जन आंदोलन से कर रहे हैं, जिसने राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता खत्म कर नेपाल को गणराज्य बनाया था. फिलहाल संसद भंग हो चुकी है और मार्च 2026 में चुनाव होने वाले हैं लेकिन काठमांडू और बाकी बड़े शहरों में विरोध-प्रदर्शन जारी हैं.

यह भी पढ़ें: 'जिनको नेपाल से ज्यादा प्रेम है वो नेपाल में जाकर रहें', Gen-Z पर बोले CM फडणवीस

Gen-Z प्रोटेस्ट में 74 लोगों की मौत हुई

ऐसे हालात में ओली की वापसी को राजनीतिक विश्लेषक उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश मान रहे हैं. पारदर्शिता, भ्रष्टाचार खत्म करने और सोशल मीडिया बैन वापस लेने की मांग को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन ने देखते-देखते उग्र रूप ले लिया था. उस दिन ही 21 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश छात्र थे. अगले दिन 39 और मौतें दर्ज हुईं, जिनमें 15 लोग गंभीर रूप से जलने से मारे गए. इसके बाद अगले दस दिनों में 14 और लोगों की मौत हुई. अब तक कुल 74 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement