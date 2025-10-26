Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. आनंद विहार में AQI 430 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई करियर को लेकर सवाल बने हुए हैं. मोकामा में एक जनसभा के दौरान मंच टूट गया और अनंत सिंह नीचे गिरे गए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पांच दिवसीय एशिया दौरे की शुरुआत मलेशिया से कर दी है. वह यहां आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. पढ़ें रविवार सुबह की टॉप खबरें...

1. दिल्ली में प्रदूषण का इमरजेंसी लेवल, आनंद विहार में AQI 430... कई इलाके में छाई स्मॉग की मोटी चादर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज सुबह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में AQI 430 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. वहीं, आश्रम और महारानी बाग के आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है.

2. ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो खत्म हुई, अब ROKO भारत के लिए कब खेलते दिखेंगे? नोट कर लें तारीख

सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई करियर को लेकर सवाल बने हुए हैं. ये दोनों दिग्गज टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, ऐसे में रोहित-कोहली (ROKO) सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही भारत के लिए खेल रहे हैं. मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल से रोहित और कोहली को लेकर सवाल किया गया क्योंकि एक महीने तक भारत का कोई ओडीआई मैच नहीं है और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भी लंबा ब्रेक रहने वाला है.

3. समर्थक लगा रहे थे जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे तभी टूट गया मंच, धड़ाम से गिरे बाहुबली नेता अनंत सिंह, VIDEO

पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने इस बार मोकामा से टिकट दिया है. ऐसे में उन्होंने यहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. शनिवार को मोकामा के पूर्वी इलाके में अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चल रहा था. इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. लेकिन जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, उनका मंच ही टूट गया और वह धड़ाम से नीचे गिरे गए.

4. डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के एशिया दौरे पर... मलेशिया पहुंचकर करने लगे डांस, वीडियो वायरल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पांच दिवसीय एशिया यात्रा के पहले चरण में रविवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे. यह ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल का पहला एशियाई दौरा है. उनकी इस यात्रा का मकसद एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ अमेरिका के लिए मजबूत साझेदार बनाने पर केंद्रित है. कुआलालंपुर में एयरपोर्ट पर उन्होंने स्थानीय कलाकारों के साथ अपने डांस मूव्स दिखाए.

5. कंगाली का नया रिकॉर्ड! पाकिस्तान को कर्ज के कुएं में झोंक रहे शहबाज, हो चुका है 287 अरब डॉलर का लोन



पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक ऋण समीक्षा (Annual Debt Review) में बताया गया कि जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 80.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जिसमें घरेलू कर्ज (Domestic Debt) 54.5 ट्रिलियन रुपये और विदेशी कर्ज (External Debt) 26.0 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं.

