समर्थक लगा रहे थे जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे तभी टूट गया मंच, धड़ाम से गिरे बाहुबली नेता अनंत सिंह, VIDEO

पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने इस बार मोकामा से टिकट दिया है. ऐसे में उन्होंने यहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. शनिवार को मोकामा के पूर्वी इलाके में अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चल रहा था. इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. लेकिन जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, उनका मंच ही टूट गया और वह धड़ाम से नीचे गिरे गए.

हालांकि, गनीमत यह रही कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी. उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत उठा लिया. जिसके बाद वह तुरंत अपनी गाड़ी में गए और फिर दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए. अनंत सिंह का मंच टूटने का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि समर्थक जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं.

समर्थक लगा रहे थे नारे, तभी टूट गया मंच

जानकारी के अनुसार रामपुर-डूमरा गांव में समर्थकों ने सिंह के लिए छोटा सा मंच बनाया था. पूर्व विधायक जब इस गांव में पहुंचे तो समर्थकों ने मंच से जनता को संबोधित करने का अनुरोध किया. चुनावी मौसम होने के चलते अनंत सिंह समर्थकों को इनकार नहीं कर पाए और मंच पर चढ़ गए.

मंच टूटते ही धड़ाम से गिरे अनंत सिंह

इस दौरान एक समर्थक माइक थाम भाषण देने लगा. उसके भाषण और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारेबाजी के दौरान ही मंच टूट गया. जिससे बाहुबली नेता धड़ाम से नीचे गिर पड़े. मंच के टूटते ही समर्थकों में अफरा-तफरी मच गई.

(इनपुट- कमालुद्दीन)

