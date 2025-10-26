scorecardresearch
 

Feedback

समर्थक लगा रहे थे जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे तभी टूट गया मंच, धड़ाम से गिरे बाहुबली नेता अनंत सिंह, VIDEO

अनंत सिंह इस बार मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं. शनिवार को वह चुनाव प्रचार के लिए एक गांव में पहुंचे थे. इस दौरान उनका मंच ही टूट गया. जिससे वह नीचे गिर गए.

Advertisement
X
मंच टूटने से धड़ाम से गिरे अनंत सिंह. (Photo: Screengrab)
मंच टूटने से धड़ाम से गिरे अनंत सिंह. (Photo: Screengrab)

पूर्व विधायक अनंत सिंह को जेडीयू ने इस बार मोकामा से टिकट दिया है. ऐसे में उन्होंने यहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है. शनिवार को मोकामा के पूर्वी इलाके में अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चल रहा था. इस दौरान वह एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. लेकिन जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, उनका मंच ही टूट गया और वह धड़ाम से नीचे गिरे गए.

हालांकि, गनीमत यह रही कि उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी. उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत उठा लिया. जिसके बाद वह तुरंत अपनी गाड़ी में गए और फिर दूसरी जगह के लिए रवाना हो गए. अनंत सिंह का मंच टूटने का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि समर्थक जिंदाबाद-जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मोकामा में बाहुबली फाइट... तेजस्वी क्या सूरजभान सिंह के सहारे अनंत सिंह का किला भेद पाएंगे?

सम्बंधित ख़बरें

Nomination of JDUs Anand Singh, supporters create a ruckus at the gate.
अनंत सिंह का नामांकन, फाटक पर समर्थकों का क्यों हंगामा?  
anant-singh-mokama-election-nda-2025
बिहार: जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे अनंत सिंह, मोकामा से करेंगे नामांकन 
Bihar Election
NDA का बड़ा दांव, मढ़ौरा सीट पर निर्दलीय को दिया समर्थन... आज 4 जनसभाएं करेंगे तेजस्वी 
इनकम टैक्स के नोटिस पर बोले पप्पू यादव (Photo: ITG)
'मैं डरने वाला नहीं हूं...', इनकम टैक्स के नोटिस पर बोले पप्पू यादव  
RJD Leader Tejashwi Yadav
'बिहार के हिस्से का बजट गुजरात लेकर जाएंगे...', PM मोदी पर तेजस्वी यादव का वार 

समर्थक लगा रहे थे नारे, तभी टूट गया मंच

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

जानकारी के अनुसार रामपुर-डूमरा गांव में समर्थकों ने सिंह के लिए छोटा सा मंच बनाया था. पूर्व विधायक जब इस गांव में पहुंचे तो समर्थकों ने मंच से जनता को संबोधित करने का अनुरोध किया. चुनावी मौसम होने के चलते अनंत सिंह समर्थकों को इनकार नहीं कर पाए और मंच पर चढ़ गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नामांकन करने निकले अनंत सिंह का काफिला रेलवे फाटक पर फंसा, गेट खुलवाने इंजन तक पहुंच गए समर्थक

मंच टूटते ही धड़ाम से गिरे अनंत सिंह

इस दौरान एक समर्थक माइक थाम भाषण देने लगा. उसके भाषण और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारेबाजी के दौरान ही मंच टूट गया. जिससे बाहुबली नेता धड़ाम से नीचे गिर पड़े. मंच के टूटते ही समर्थकों में अफरा-तफरी मच गई. 

(इनपुट- कमालुद्दीन)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement