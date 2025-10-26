ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो खत्म हुई, अब ROKO भारत के लिए कब खेलते दिखेंगे? नोट कर लें तारीख

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीत हासिल की. 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को जीत के लिए 237 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया. भारतीय टीम की जीत में दिग्गज बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली की अहम भूमिका रही. दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने अपनी क्लास दिखाते हुए कंगारू गेंदबाजों को पस्त कर दिया.

दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की, जिसने भारतीय टीम की जीत बेहद आसान कर दी. रोहित शर्मा 121 रन पर नाबाद रहे, जबकि विराट कोहली 74 रन बनाकर नॉटआउट लौटे. इस जीत के साथ भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने में कामयाब रही. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पर्थ और एडिलेड वनडे में जीत हासिल कर सीरीज पहले ही अपने नाम कर लिया था.

Relive the moment, because Hitman in full flow is something you can never get tired of watching! 😍❤ pic.twitter.com/cy0QVqHnNl — Star Sports (@StarSportsIndia) October 25, 2025

सिडनी वनडे में शानदार प्रदर्शन के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली के ओडीआई करियर को लेकर सवाल बने हुए हैं. ये दोनों दिग्गज टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, ऐसे में रोहित-कोहली (ROKO) सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही भारत के लिए खेल रहे हैं. मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल से रोहित और कोहली को लेकर सवाल किया गया क्योंकि एक महीने तक भारत का कोई ओडीआई मैच नहीं है और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भी लंबा ब्रेक रहने वाला है.

ROKO को लेकर कप्तान गिल ने क्या कहा?

शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मे कहा, 'अभी तक इस पर बात नहीं हुई है. लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज (6 दिसंबर) खत्म होने के बाद और न्यूजीलैंड सीरीज (11 जनवरी 2026) से पहले उनके लिए बड़ा अंतराल रहेगा. तब हम देखेंगे कि इन दोनों दिग्गजों को कैसे टच में रखा जाए. शायद उसी समय कोई निर्णय लिया जाएगा.'

रोहित शर्मा और विराट कोहली अब भारत की ओर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलते नजर आ सकते हैं. भारत-साउथ अफ्रीका के बीच 14 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. उसके बाद वनडे सीरीज का आयोजन होगा. वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर को रांची में होगा. इसके बाद दूसरा मैच 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा. जबकि आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में निर्धारित है. यानी कोहली और रोहित अब भारत के लिए अपना अगला मुकाबला 30 नवंबर को खेलते नजर आ सकते हैं, जिसमें अब भी एक महीने का वक्त बचा हुआ है.

फिर भारतीय टीम अगले साल 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी. इस सबके बीच घरेलू वनडे टूर्नामेंट (विजय हजारे ट्रॉफी) की शुरुआत 24 दिसंबर से होगी. उम्मीद है कि रोहित और कोहली अपनी-अपनी घरेलू टीम्स के लिए कुछ मैच खेलते नजर आएंगे, ताकि लय बनी रहे.

भारत vs साउथ अफ्रीका शेड्यूल

पहला टेस्ट: 14 से 18 नवंबर, कोलकाता

दूसरा टेस्ट: 22 से 26 नवंबर, गुवाहाटी

पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची

दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम

पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक

दूसरा T20: 11 दिसंबर, मुल्लांपुर

तीसरा T20: 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा T20: 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां T20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी- दूसरा T20, रायपुर

25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापट्टनम

31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

