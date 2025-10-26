scorecardresearch
 

Feedback

कंगाली का नया रिकॉर्ड! पाकिस्तान को कर्ज के कुएं में झोंक रहे शहबाज, हो चुका है 287 अरब डॉलर का लोन

जून 2025 तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 80.6 ट्रिलियन रुपये) हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है. घरेलू कर्ज 54.5 ट्रिलियन रुपये और विदेशी कर्ज 26 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है.

Advertisement
X
पाकिस्तान पर 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का कर्ज. (File Photo: AP)
पाकिस्तान पर 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का कर्ज. (File Photo: AP)

पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) जून 2025 तक बढ़कर 286.832 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 80.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये) हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 13 प्रतिशत ज्यादा है. आधिकारिक आंकड़ों से इसकी जानकारी मिलती है.

पाक वित्त मंत्रालय की ओर से जारी वित्त वर्ष 2025 की वार्षिक ऋण समीक्षा (Annual Debt Review) में बताया गया कि जून 2025 के अंत तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 80.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जिसमें घरेलू कर्ज (Domestic Debt) 54.5 ट्रिलियन रुपये और विदेशी कर्ज (External Debt) 26.0 ट्रिलियन रुपये शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: ...तो अफगानिस्तान के साथ होगी खुली जंग, इस्तांबुल मीटिंग से पहले पाकिस्तान की तालिबान को धमकी

सम्बंधित ख़बरें

Taliban thrash pak army
...तो अफगानिस्तान के साथ होगी खुली जंग, इस्तांबुल मीटिंग से पहले पाकिस्तान की तालिबान को धमकी 
पाकिस्तान ने फिर दी अफगानिस्तान को खुली धमकी (Photo: PTI)
'शांति नहीं आई तो खुला युद्ध होगा...', PAK के रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान को धमकी 
Masood_Azhar_Sisters_Online_Class
Masood Azhar की बहनें चला रहीं आतंकी ट्रेनिंग क्लास 
India's Permanent Representative to the United Nations Harish Paravathneni (L) and Pakistan's Permanent Representative Asim Iftikhar Ahmed
'PoK में बंद करो दमन', PAK की फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत ने UN में जमकर धोया 
India Trishul exercise
भारतीय सेना के 'त्रिशूल' से पाकिस्तान में खौफ, सैन्य अभ्यास से पहले बंद किए कई हवाई मार्ग 

70 प्रतिशत तक पहुंचा Debt-to-GDP अनुपात

रिपोर्ट के मुताबिक, Debt-to-GDP अनुपात जून 2025 में बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया, जबकि जून 2024 में यह 68 प्रतिशत था. वित्त मंत्रालय ने कहा, 'यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से 2025 में अपेक्षा से कम नाममात्र GDP वृद्धि के कारण हुई. मुद्रास्फीति में कमी से आर्थिक विस्तार की रफ्तार धीमी रही, जिससे राजकोषीय सुधारों (fiscal consolidation) के बावजूद कर्ज-से-GDP अनुपात बढ़ गया.'

Advertisement

क्यों बढ़ गया इतना लोन?

रिपोर्ट में बताया गया कि घरेलू कर्ज में साल-दर-साल 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 54.5 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले तीन वित्त वर्षों में सबसे कम वार्षिक वृद्धि है. वहीं, विदेशी कर्ज (External Debt) में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह जून 2025 तक 91.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. इसकी मुख्य वजह IMF से मिलने वाली राशि, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) की गारंटी वाले 1 अरब डॉलर के कमर्शियल लोन और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं (multilateral institutions) से मिले फंड हैं.

यह भी पढ़ें: 'शांति नहीं आई तो खुला युद्ध होगा...', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान को धमकी

किसके पास कितना उधार?

जून 2025 तक पाकिस्तान के कुल बाहरी कर्ज में से 84 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के पास, जबकि 16 प्रतिशत हिस्सा प्रांतों और अन्य उप-राष्ट्रीय संस्थाओं के पास है. पंजाब सबसे ज्यादा उधार लेने वाला प्रांत है, जिसका कर्ज 6.18 अरब डॉलर (7 प्रतिशत) है. सिंध का कर्ज 4.67 अरब डॉलर (5 प्रतिशत) है, और इसमें साल भर में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई. खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज 2.77 अरब डॉलर (3 प्रतिशत) है, वहीं बलूचिस्तान पर 371 मिलियन डॉलर का लोन है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement