दिल्ली में प्रदूषण का इमरजेंसी लेवल, आनंद विहार में AQI 430... कई इलाके में छाई स्मॉग की मोटी चादर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज सुबह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में AQI 430 दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. वहीं, आश्रम और महारानी बाग के आस-पास के इलाकों में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है. दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है.

CPCB ने रविवार सुबह दिल्ली के दो प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है. आनंद विहार में AQI 430 दर्ज हुआ, जो सबसे खराब है. इसके बाद वज़ीरपुर में 406, अशोक विहार में 369, जबकि ITO में AQI 329 रिकॉर्ड किया गया है. आनंद विहार और वजीरपुर के अलावा अन्य इलाकों में भी वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है.

'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, सोलह स्टेशनों ने AQI को बहुत खराब श्रेणी (300 से ऊपर) में दर्ज किया, जबकि शेष खराब श्रेणी (300 से नीचे) दर्ज किया गया है.

आश्रम और महारानी बाग में छाई धुंध

CPCB के अनुसार, आश्रम और महारानी बाग में AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

Advertisement

आश्रम क्षेत्र से आई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि धुंध की मोटी चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है. विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और सड़कों पर ट्रैफिक धीमा चल रहा है. स्थानीय लोग सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत कर रहे हैं.

एक्यूआई का स्तर

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को "अच्छा", 51 से 100 के बीच को "संतोषजनक", 101 से 200 के बीच को "मध्यम", 201 से 300 के बीच को "खराब", 301 से 400 के बीच को "बहुत खराब" और 401 से 500 के बीच को "गंभीर" माना जाता है.

दिल्ली में गिरा तापमान

उधर, दिल्ली में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, शहर में शनिवार को इस महीने का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो मौसम के औसत से दो डिग्री कम है.

रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 31 और 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, मौसम विभाग ने रविवार सुबह हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है.

---- समाप्त ----