Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: AAP नेता सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है. वहीं, अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया.

AAP नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी ने रेड की है. (File Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है. वहीं, अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया. इन खबरों के अलावा, मौसम विभाग ने दिल्ली सहित 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर अस्पताल निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया गया है. इस मामले को लेकर मंगलवार सुबह ईडी ने उनके घर समेत 13 ठिकानों पर रेड शुरू की है.

ट्रंप का 50% टैरिफ लागू होने में कुछ ही घंटे बाकी... US ने जारी किया नोटिफिकेशन

अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह नया टैरिफ 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (EST) से प्रभावी होगा. अमेरिका का कहना है कि उसने यह कदम भारत के रूस से तेल खरीदने के जवाब में उठाया है.

भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम IADWS का मुरीद हुआ चीन, बीजिंग के सैन्य विशेषज्ञ ने बताया 'बहुत बड़ी उपलब्धि'
 
भारत ने ओडिशा तट पर स्वदेशी IADWS का सफल परीक्षण किया है, जो सीमा सुरक्षा में क्रांति लेकर आएगा. इस बहु-स्तरीय प्रणाली को चीन ने सराहा है. 

'चीन को बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन...', कोरियाई राष्ट्रपति को बगल में बिठाकर बोले ट्रंप, कहा- मेरे पास तुरुप के कई पत्ते
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बगल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग बैठे थे. दक्षिण कोरिया और चीन तगड़े प्रतिद्वंद्वी हैं. इस दरम्यान डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर वे चाहें तो चीन को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे. 

Weather Update: सुबह-सुबह बरसेंगे आफत के बादल! बाढ़-बारिश के बीच IMD ने इन 6 राज्यों के लिए जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने आज सुबह 6 राज्यों में ख़तरनाक बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटों तक जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाक़ों में रेड और ऑरेंज अलर्ट है. 

मणिपुर में 8 उग्रवादी गिरफ्तार, AK-47, गोला-बारूद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर जिरीबाम, फेरजॉल और बिष्णुपुर जिलों में सटीक अभियान चलाए. इन अभियानों में 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया.

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम से छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी यूपी सरकार, सीएम योगी का ऐलान
 
यूपी सरकार ने ग्रुप कैप्टन और इसरो के गगनयात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है. यह योजना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्रों को समर्पित होगी. 

महाराष्ट्र में अब WhatsApp पर मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं
 
महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को आसानी से सेवाएं देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि अब सभी सरकारी सेवाएं 'आपले सरकार' पोर्टल के साथ व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध होंगी.

भारत ने दिखाई दरियादिली... बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को किया अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात
 
भारत ने जम्मू-कश्मीर में तवी नदी में बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट किया है. यह जानकारी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से साझा की गई.

रेगिस्तान में बाढ़! राजस्थान में मानसून का कहर, औसत से 177% ज्यादा हुई बारिश, 18 डैम ओफरफ्लो

राजस्थान अपने शुष्क मौसम के लिए जाना जाता है, लेकिन इस राज्य के मानसून पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है. राजस्थान में इस साल बारिश ने 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.  

---- समाप्त ----
