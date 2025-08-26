scorecardresearch
 

मणिपुर में 8 उग्रवादी गिरफ्तार, AK-47, गोला-बारूद समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

सुरक्षाबलों ने उग्रवादियों के पास से AK-47, इंसास एलएमजी, सिंगल बैरल राइफल, पिस्तौल, ग्रेनेड, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस बरामद किए. भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर जिरीबाम, फेरजॉल, बिष्णुपुर, थौबल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया था.

मणिपुर में सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया. (Photo: ITG)
भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर 18 से 23 अगस्त के बीच, जिरीबाम, फेरजॉल, बिष्णुपुर, थौबल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट जिलों में खुफिया जानकारी के आधार पर सटीक अभियान चलाए. इन अभियानों में 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड, गोला-बारूद और अन्य युद्ध-सामग्री जब्त की गई.

असम राइफल्स और इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो ने 18 अगस्त को लम्फेल में एक संयुक्त अभियान के दौरान कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलिट्री फेडरल लीग) के 2 सक्रिय उग्रवादियों को गिरफ्तार किया. असम राइफल्स और इम्फाल पुलिस ने 19 अगस्त को इम्फाल ईस्ट जिले के वांगखेई अंगोम क्षेत्र में एक अभियान चलाकर कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलिट्री फेडरल लीग) के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया, जो उगाही और धमकी देने की गतिविधियों से जुड़ा था.

उसी दिन, असम राइफल्स और इम्फाल ईस्ट पुलिस कमांडो ने केइरंग क्षेत्र में कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपल्स वॉर ग्रुप) के एक अन्य उग्रवादी को पकड़ा. 20 अगस्त को असम राइफल्स और थौबल पुलिस कमांडो ने थौबल जिले के क्षत्रीलेइकाई क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट/पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया. उसी दिन, भारतीय सेना, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और कमांडो कर्मियों की संयुक्त टीम ने लोकताक झील के पास सुनुसिफाई पाटन में एक संदिग्ध क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया.

इस दौरान एक AK-47 राइफल, एक AK-47 मैगजीन, एक सिंगल-बैरल राइफल, एक स्मोक ग्रेनेड, एक बाओफेंग सेट, विभिन्न कैलिबर की गोला-बारूद, 7.62 मिमी और 5.56 मिमी के खाली कारतूस, छह बुलेटप्रूफ जैकेट, चार बैलिस्टिक हेलमेट और दो गमी बैग बरामद किए गए. असम राइफल्स और बिष्णुपुर पुलिस कमांडो ने 23 अगस्त को बिष्णुपुर जिले के निंगथौखोंग मायाई लेइकाई से प्रतिबंधित कंगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगद्रेनखोम्बा) के एक सक्रिय उग्रवादी को गिरफ्तार किया.

उसी दिन, मणिपुर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान में असम राइफल्स ने जिरीबाम और फेरजॉल जिलों के चौधरीखाल और सवोमफाई गांवों में एरिया डॉमिनेन्स पेट्रोलिंग की. इस दौरान एक 7.62 मिमी AK-47, एक 5.56 मिमी इंसास एलएमजी, एक .303 राइफल, एक सिंगल बैरल राइफल, एक 9 मिमी पिस्तौल, दो नंबर 36 ग्रेनेड, 5.56 मिमी के 9 जिंदा कारतूस, 7.62 मिमी के 20 जिंदा कारतूस, 9 मिमी के 7 जिंदा कारतूस, 4 रेडियो सेट, 2 इंसास मैगजीन, 1 एके-47 मैगजीन, एक .303 मैगजीन और एक 9 मिमी पिस्तौल मैगजीन बरामद किए गए.

---- समाप्त ----
