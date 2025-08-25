scorecardresearch
 

Feedback

महाराष्ट्र में अब WhatsApp पर मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को आसानी से सेवाएं देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि अब सभी सरकारी सेवाएं 'आपले सरकार' पोर्टल के साथ व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध होंगी.

Advertisement
X
महाराष्ट्र में अब WhatsApp पर मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं- (File Photo: ITG)
महाराष्ट्र में अब WhatsApp पर मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं- (File Photo: ITG)

महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं और आसान तरीके से उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब सभी गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) सेवाएं 'आपले सरकार' पोर्टल के साथ-साथ व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएं.

सीएम ने अपने सरकारी निवास ‘वर्षा’ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि हर तालुका में शुरू में 10–12 गांवों का एक क्लस्टर बनाया जाए. इन गांवों की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएं और इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएं ताकि समय पर सेवा सुनिश्चित की जा सके.

दस्तावेजों की संख्या कम होगी
फडणवीस ने कहा कि सेवाओं के लिए आवेदन करते समय मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या कम की जानी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को आसानी हो. साथ ही, सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों से स्वतंत्र ऑडिट भी कराया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पति-पत्नी की गई जान. (Photo: AI-generated)
महाराष्ट्र: प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही, लिवर प्रत्यारोपण के बाद पति-पत्नी की मौत 
Sanjay Kumar.
CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, FIR पर लगाई रोक 
Wonderful, incredible, and imaginative: the deep mystery of the Pearl Sea!
आगर मालवा में क्या सरोवर के नीचे छिपा है राजा का खजाना? देखें अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय 
A lake formed from space, the color of the water changes, what is the mystery?
अंतरिक्ष से बनी झील, बदलता है पानी का रंग, क्या है रहस्य? 
CCTV फुटेज को लेकर RTI में मांगी गई जानकारियों को EC ने देने से किया इंकार (File Photo: PTI)
RTI विवाद पर चुनाव आयोग दिया SC का हवाला, कहा– फैसला आने के बाद ही दी जाएगी जानकारी 

डैशबोर्ड होंगे एक समान
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी जिलापरिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड को एक जैसा बनाया जाए ताकि नागरिकों को एकसमान अनुभव मिल सके. इसके अलावा, सेवाओं को उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो.

Advertisement

मल्टी-मोडल सिस्टम पर जोर
मुख्य सचिव राजेश कुमार ने सुझाव दिया कि सेवाओं में अपील की सुविधा भी दी जाए. साथ ही, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज ईमेल, पोर्टल और व्हाट्सऐप जैसे मल्टी-मोडल सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोगों को किसी एक माध्यम पर निर्भर न रहना पड़े.

1,001 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
वर्तमान में 'आपले सरकार' पोर्टल के जरिए 1,001 सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. इनमें से 997 सेवाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं. पिछले 15 दिनों में 236 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं. अब सरकार का लक्ष्य है कि इन्हें व्हाट्सऐप से भी जोड़ा जाए ताकि गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक को सरल, सुलभ और तेज सेवा मिल सके.

सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार होगा बल्कि लोगों का समय भी बचेगा और सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा और बढ़ेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement