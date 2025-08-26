Weather Update: सुबह-सुबह बरसेंगे आफत के बादल! बाढ़-बारिश के बीच IMD ने इन 6 राज्यों के लिए जारी किया रेड-ऑरेंज अलर्ट

अगस्त का महीना खत्म होने को है और कई राज्यों में अभी भी आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है. कहीं बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई तो कहीं सड़कों पर सैलाब उतरा हुआ है. कहीं घर और दुकान डूबे हैं तो कहीं गाड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं. आम जन-जीवन ठप्प पड़ा है. आज (26 अगस्त) मौसम विभाग ने 6 राज्यों में सुबह के शुरुआती घंटों में खतरनाक बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, सुबह 6 बजे जारी किए गए अलर्ट के मुताबिक अगले 3 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से तीव्र बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट है. भारी बारिश के मद्देनजर जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में आज सभी स्कूल, सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. इसके अलावा शिमला जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे. पंजाब के पठानकोट, फाजिल्का, बठिंडा और होशियारपुर में भी आज सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

Orange to red colour warning for moderate to intense spells of ranfall over Jammu, Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi and north coastal Andhra Pradesh during next 3 hours.@moesgoi @ndmaindia @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/hyZwxTDlzc — India Meteorological Department (@Indiametdept) August 26, 2025

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी है. आज सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी की शुरुआत हो गई है. पंजाब में भी बारिश-बाढ़ से हाल-बेहाल हैं. सतलुज, ब्यास और रावी नदियां तथा मौसमी छोटी नदियां अपने जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार उफान पर हैं और पौंग और भाखड़ा बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से पंजाब के कई जिलों के गांवों के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं. आज की बारिश और भी समस्या बढ़ा सकती है.

सतलुज, व्यास और रावी नदियाँ और मौसमी छोटी नदियाँ जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी अपने जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण उफान पर हैं. हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध से पानी छोड़ा जाना सोमवार को भी जारी रहा, जबकि टांडा क्षेत्र के कई निचले गाँव पिछले कई दिनों से जलमग्न हैं.

पठानकोट के चक्की खड्ड जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण नदी में पानी बढ़ गया, जिससे यह तटबंधों से बाहर निकल गई. इसके बाद रविवार शाम को ब्यास नदी का बाढ़ का पानी होशियारपुर के मुकेरियां उपमंडल के मोतला, हलेर जनार्दन, सनियाल, कोलियन और मेहताबपुर गांवों के पास कृषि क्षेत्रों में प्रवेश कर गया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की भारी बारिश इस राज्यों के लिए कितनी मुसीबत बढ़ा सकती है.

