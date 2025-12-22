scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है. बीजेपी, शिवसेना (शिंदे) और NCP (अजित पवार) ने 288 में से 207 नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर कब्जा कर विपक्षी MVA को पीछे छोड़ दिया.

महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव में महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है. (Photo: PTI)
उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कोहरे की मोटी चादर ने मकम कर दी है, जिससे हवाई, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है. वहीं, अमेरिका से लेकर जापान, कोरिया और हांगकांग तक के बाज़ारों में तेज़ी के बीच भारतीय शेयर बाज़ार ने भी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ज़ोरदार शुरुआत की.  सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 400 अंक अंक चढ़ गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने ओपन की छलांग लगाई.

Japan से Korea तक बहार, तो झूम उठा भारतीय बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में तूफानी तेजी

अमेरिका से लेकर जापान, कोरिया और हांगकांग तक के बाज़ारों में तेज़ी के बीच भारतीय शेयर बाज़ार ने भी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ज़ोरदार शुरुआत की.  सोमवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स खुलने के साथ ही 400 अंक अंक चढ़ गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने ओपन की छलांग लगाई.

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति ने किया क्लीन स्वीप, 207 सीटों पर कब्जा, BJP सबसे बड़ी पार्टी

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की है. BJP, शिवसेना (शिंदे गुट) और NCP (अजित पवार गुट) के गठबंधन ने 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से 207 जगहों पर जीत हासिल की है. इसके मुकाबले विपक्षी महा विकास आघाड़ी (MVA) को केवल 44 सीटों पर ही जीत मिल सकी.

कोहरे-ठंड का असर...कश्मीर में बर्फबारी, कानपुर में स्कूलों की टाइमिंग बदली, दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के लिए एडवाइजरी

उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में कोहरे की मोटी चादर ने मकम कर दी है, जिससे हवाई, सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कुफरी और नारकंडा में ठंड बढ़ी है और येलो अलर्ट जारी किया गया है.

IND W vs SL W 1st T20I Highlights: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा, जेमिमा की तूफानी फिफ्टी, मंधाना का भी जलवा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 5 मैचों की टी20 सीरीज़ के पहले मैच में 8 विकेट से शिकस्त दी. विशाखापत्तनम में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत के सामने 122 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे भारत ने 8 विकेट रहते चेज़ कर लिया. इस मुकाबले में जेमिमा ने भारत के लिए 44 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली.  

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI बिल को दी मंजूरी, प्राइवेट कंपनियों के लिए खुल गया न्यूक्लियर सेक्टर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने SHANTI बिल को मंजूरी दे दी है. SHANTI बिल सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को कंट्रोल करने वाले सभी मौजूदा कानूनों को समेटता है और इसे प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलता है. नए कानून के तहत, प्राइवेट कंपनियां और जॉइंट वेंचर सरकार से लाइसेंस लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सकते हैं.

इमरान खान के ऐलान से घबराई पाकिस्तान की सरकार, रावलपिंडी की कर दी नाकेबंदी

पाकिस्तान में तोशाखाना-2 मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व पीएम इमरान खान ने 17 साल की सज़ा के खिलाफ अपने समर्थकों से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. इसे देखते हुए रावलपिंडी में शनिवार को 1,300 से अधिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके. इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं.  

रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला... एक हफ्ते में दागे 1300 ड्रोन और 1200 बम, जेलेंस्की का दावा

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने और भी भयानक रूप ले लिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर लगभग 1,300 ड्रोन, करीब 1,200 गाइडेड एरियल बम और विभिन्न की 9 मिसाइलें यूक्रेन पर दागीं. उन्होंने बताया कि इस रूसी हमले में ओडेसा क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सों को काफी नुकसान हुआ है.

