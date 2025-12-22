Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'किंग अब्दुलअजीज मेडल ऑफ द फर्स्ट क्लास' दिया है. वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की अपील पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

पहले डिफेंस पैक्ट और अब मुनीर को दे दिया सर्वोच्च सम्मान! क्राउस प्रिंस MBS पाकिस्तान पर इतने मेहरबान क्यों है?

सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'किंग अब्दुलअजीज मेडल ऑफ द फर्स्ट क्लास' दिया है. मुनीर को ये सम्मान सऊदी किंग सलमान के निर्देश पर रविवार को दिया गया. पाकिस्तानी सेना ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के बीच गहराते संबंधों का प्रतीक है.

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी-राहुल से दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, ED की अपील पर नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की अपील पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ईडी की जांच पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था. इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी.

Stock Market Close Updates: अचानक शेयर बाजार में धुआंधार तेजी... ये 3 कारण, 20% तक उछला स्टॉक

शेयर बाज़ार सोमवार को दिनभर की तेज़ी के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ. दिन के अंत में BSE का सेंसेक्स 638 अंकों की उछाल के साथ 85,567.48 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 200 अंक से अधिक चढ़कर 26,172.40 के स्तर पर क्लोज़ हुआ. इसके अलावा निफ्टी बैंक 234 अंक की बढ़त के साथ 59,304.00 पर बंद हुआ.

ठंड, प्रदूषण और कोहरे का असर: उत्तर भारत में स्कूलों की टाइमिंग और छुट्टियों में लगातार बदलाव

घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में स्कूलों की टाइमिंग और छुट्टियों में बदलाव देखने को मिल रहा है. यूपी के बरेली, कानपुर, रामपुर में नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल बंद के आदेश दिए गए हैं. पंजाब में सभी स्कूल 24 से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. वहीं, बिहार में स्कूल पूरी तरह बंद करने के बजाय टाइम बदलने का फैसला किया गया है.

Gold-Silver की कीमतों पर नहीं लगाम, चांदी के रेट में 7 हजार रुपये का उछाल, सोना भी महंगा, चेक करें रेट

22 दिसंबर 2025 को सोना और चांदी के भाव में तेज़ी देखने को मिली है. IBJA के मुताबिक, 19 दिसंबर की तुलना में सोमवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में ₹7 हजार से अधिक की बढ़ोतरी हुई. वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम ₹133584 तक पहुंच गया. IBJA द्वारा जारी दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में GST नहीं होता है.

UP: पुलिस ने लॉन्च किया WhatsApp चैटबॉट, बिना नाम बताए नागरिक कर सकेंगे शिकायत

यूपी के वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर और चंदौली ज़िलों के लिए वाराणसी रेंज पुलिस ने एक WhatsApp चैटबॉट शुरू किया है. इस नए WhatsApp चैटबॉट के ज़रिए लोग बिना नाम बताए जानवरों की तस्करी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों सहित कई अन्य मामलों की रिपोर्ट कर सकते हैं. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी है.

T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद शुभमन गिल अब इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी!

भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेलते नज़र आएंगे, जो एक 50 ओवर्स टूर्नामेंट है. पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने 24 दिसंबर से शुरू होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में शुभमन गिल के अलावा अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े नाम शामिल हैं.

'पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, राहुल गांधी लेंगे फैसला...', नेतृत्व परिवर्तन पर बोले सिद्धारमैया

कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच, CM सिद्धारमैया ने इस बहस को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए बयान जारी किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "नेतृत्व पर फैसले सिर्फ कांग्रेस हाई कमान ही लेता है. पार्टी से कोई बड़ा नहीं है." CM ने आगे कहा, "फैसला राहुल गांधी को लेना चाहिए, वो जो भी फैसला लेंगे, हम उसे मानेंगे."

गोवा अग्निकांड: चार दिन की पुलिस रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स, इस नए एंगल से भी हो रही जांच

गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड मामले में मापुसा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को चार दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है. सुनवाई के दौरान पुलिस ने 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंज़ूर की. वहीं, नाइट क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

MP: अटल जयंती पर ₹2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे अमित शाह, ग्वालियर में औद्योगिक महाकुंभ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. ये प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट वाजपेयी के जन्मस्थान ग्वालियर में होगा. MP के सीएम मोहन यादव ने कहा, "ये ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस वाजपेयी को समर्पित होगी."

