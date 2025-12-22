scorecardresearch
 
Gold-Silver की कीमतों पर नहीं लगाम, चांदी के रेट में 7 हजार रुपये का उछाल, सोना भी महंगा, चेक करें रेट

22 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है. चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत आज 7 हजार रुपये से ज्यादा उछलकर 2 लाख रुपये के पार बनी हुई है. वहीं, सोने के भाव भी महंगे हुए हैं. आइए जानते हैं सोना और चांदी कितना महंगा हुआ है?

सोना-चांदी के भाव बढ़े. (Photo: Pixabay)
सोमवार, 22 दिसंबर 2025 को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार 19 दिसंबर की तुलना में आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 24 कैरेट सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम ₹133584 तक पहुंच गया है. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold-Silver Price 22 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 131779 133584 ₹1805 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 131251 133049 ₹1798 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 120710 122363 ₹1653 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 98834 100188 ₹1354 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 77091 78147 ₹1056 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  200067 207550 ₹7483 महंगा

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹132394 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹131779 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹200336 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹200067 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

