Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विषैले स्मॉग का मोटी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. वहीं, अमेरिका के न्याय विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट से यौन अपराध के दोषी जेफ्री एप्सटीन से जुड़ीं कम से कम 16 अहम फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव की मतगणना शुरू. (Photo: PTI)
महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विषैले स्मॉग का मोटी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. बिहार की सभी 40 पुलिस लाइनों में जल्द ही आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर और निरंतर शिक्षा मिल सके. वहीं, अमेरिका के न्याय विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट से यौन अपराध के दोषी जेफ्री एप्सटीन से जुड़ीं कम से कम 16 अहम फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं. पढ़ें रविवार सुबर की टॉप खबरें...

Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में खिलने लगा 'कमल', 3 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत

महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे. इसके साथ ही इन निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के परिणाम भी सामने आएंगे. शनिवार को हुए मतदान में कुल 47.04 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी. मतदान सुबह 7.30 बजे शुरू होकर शाम 5.30 बजे तक चला.

बिहार सरकार का पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा ऐलान, खुलेंगे आवासीय विद्यालय और होगा कैशलेस इलाज

बिहार की सभी 40 पुलिस लाइनों में जल्द ही आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चों को बेहतर और निरंतर शिक्षा मिल सके. ये घोषणा उप-मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान की है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से पहले राज्य की सभी 39 अन्य पुलिस लाइनों में ‘जीविका दीदी की रसोई’ शुरू कर दी जाएगी.

बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम रूस में पढ़ाई का मौका, भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा

रूस ने 2026–27 सत्र के लिए भारतीय छात्रों को बिना प्रवेश परीक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है, जिसमें कई कोर्स अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे. मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कज़ान, व्लादिवोस्तोक जैसे शहरों के कॉलेज इसमें शामिल हैं. हालांकि, लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और एमजीआईएमओ इस योजना का हिस्सा नहीं हैं.

दिल्ली के आसमान में छाई स्मॉग की मोटी चादर, कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विषैले स्मॉग का मोटी चादर छाई हुई है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. CPCB के आंकड़ों के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया है जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है. इस दौरान चांदनी चौक दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां AQI 455 दर्ज किया गया.

पंजाब सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र

पंजाब कैबिनेट ने केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य केंद्रीय योजनाओं में किए गए बदलावों पर चर्चा के लिए 30 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है. इस दौरान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्र की योजनाओं में ऐसे बदलाव ला रही है जो राज्यों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

J&K में बदलेगा मौसम... भारी बर्फबारी की संभावना, CM उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को किया अलर्ट

मौसम विभाग ने 21 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना जताई है. CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में संभावित भारी बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली बारिश और बर्फबारी से न केवल वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा.

अमेरिकी न्याय विभाग की वेबसाइट से गायब हुईं 16 एपस्टीन फाइल्स, ट्रंप की फोटो भी शामिल

अमेरिका के न्याय विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट से यौन अपराध के दोषी जेफ्री एप्सटीन से जुड़ीं कम से कम 16 अहम फाइलें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं. ये फाइलें पोस्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही वेबसाइट से हटा दी गईं. अब तक ये स्पष्ट नहीं  है कि इन्हें जानबूझकर हटाया गया है या किसी तकनीकी खामी के कारण ये वेबसाइट पर नहीं दिख रही है.

---- समाप्त ----
