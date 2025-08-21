Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाक संग किसी भी तरह की द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी. वहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में एक्स्ट्रा लगेज पर फाइन लगाने की खबरों का खंडन किया. इन खबरों के अलावा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार संग बैठक की. गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

पाकिस्तान संग मैचों पर भारत सरकार का बड़ा ऐलान, नहीं होंगे द्विपक्षीय मुकाबले... एश‍िया कप को ग्रीन स‍िग्नल

भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज नहीं खेली जाएगी. हालांकि, भारतीय टीम को एशिया कप में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई है.

रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई फाइन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया साफ



रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आजतक से बातचीत में रेलवे में हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर अधिक किराया लगाने की खबरों का खंडन किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि लगेज को लेकर दशकों से लागू नियम ही जारी हैं और कोई नया नियम नहीं बनाया गया है.

GoM ने दी मंजूरी... GST में खत्‍म होंगे 12% और 28% वाले स्‍लैब, आम आदमी को मिलेगी राहत!



GST रिफॉर्म को लेकर मंत्रिसमूह (GoM) की गुरुवार को हुई बैठक में केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत GST में अब दो स्लैब 5% और 18% होंगे, जबकि 12% और 28% दरें हटा दी जाएंगी.

UP: रामगंगा नदी ने मचाई तबाही, मुरादाबाद के 28 गांव डूबे, करोड़ों की फसल बर्बाद



मुरादाबाद में रामगंगा नदी की बाढ़ से जिले के 28 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. खेत-खलिहान जलमग्न हो गए और खड़ी फसलें बह गईं. सबसे भयावह स्थिति मुंडापांडे ब्लॉक में है, जहां कई गांव पूरी तरह डूब गए हैं.

कोलकाता मेट्रो विस्तार: 22 अगस्त को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो की तीन नई लाइनों का उद्घाटन करेंगे. इससे शहरवासियों और आसपास के जिलों के यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा. अनुमान है कि रोज़ाना लगभग 9.15 लाख अतिरिक्त यात्री मेट्रो सुविधा का उपयोग करेंगे.

इस्लामाबाद में मिले चीन-पाक के विदेश मंत्री, सीपीईसी 2.0 बातचीत का भारत पर क्या होगा असर?

चीन के विदेश मंत्री वांग यी काबुल होते हुए 20 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचे. उन्होंने वहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के साथ बैठक की. इस दौरान दोनों नेताओं ने सीपीईसी 2.0, व्यापार, आर्थिक संबंध सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

'टी मीटिंग' का विपक्ष ने किया बायकॉट, PM मोदी बोले- कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए हैं राहुल

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सदस्यों के लिए टी मीटिंग आयोजित की. हालांकि, विपक्षी दलों ने पीएम मोदी की टी मीटिंग का बायकॉट कर दिया.

लोकसभा में आए 14 बिल, पास हुए 12... मॉनसून सत्र के दौरान केवल 37 घंटे ही हो सकी चर्चा

संसद के चालू मॉनसून सत्र में वोटर लिस्ट रिवीजन पर गतिरोध जारी रहा और अंतिम दिन भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई. स्पीकर ओम बिरला ने पहले कार्यवाही 12 बजे तक और फिर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की.

सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, SBK सिंह को हटाया गया

गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. वे वर्तमान में डीजी (जेल), दिल्ली के पद पर कार्यरत थे. 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गोलचा, अब एसबीके सिंह की जगह पद संभालेंगे.

यूपी के सभी जिलों में सीएम योगी के आदेश पर जल्द शुरू होने वाला है विशेष अभियान, डीएम रोज लेंगे रिपोर्ट

योगी सरकार किसानों के हित में बड़ा कदम उठाने जा रही है. CM योगी के निर्देश पर 16 सितम्बर 2025 से प्रदेश में फ़ार्मर रजिस्ट्री को लेकर विशेष अभियान शुरू होगा.

