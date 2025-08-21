scorecardresearch
 

सतीश गोलचा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, SBK सिंह को हटाया गया

दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है. सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. अब तक पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे एसबीके सिंह को इस पद से हटा दिया गया है.

सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे (Photo: ITG)
दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिल गया है. सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. अब तक पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे शशि भूषण कुमार सिंह (एसबीके सिंह) को इस पद से हटा दिया गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया. वह वर्तमान में डीजी (जेल), दिल्ली के पद पर कार्यरत थे. उनकी नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वह कार्यभार संभालेंगे और अगले आदेश तक जारी रहेगी. सतीश गोलचा 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं.
 

 

IPS अधिकारी सतीश गोलचा ने एसबीके सिंह की जगह ली है, जिन्हें 1 अगस्त को गृह मंत्रालय ने कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया था. वहीं, सतीश गोलचा इससे पहले दिल्ली पुलिस में डीसीपी, जॉइंट कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान उन्होंने स्पेशल कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) के रूप में अहम भूमिका निभाई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 से जून 2023 तक वे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) भी रहे, जिसके बाद उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया गया.

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद हुआ बदलाव 

ये नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ था. शिकायतकर्ता बनकर आए एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया. हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे काबू कर लिया. हमलावर की पहचान राजेश भाई खीमजी भाई सकारिया (41), निवासी राजकोट, गुजरात के रूप में हुई है. उस पर हत्या के प्रयास समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

---- समाप्त ----
