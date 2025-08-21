कोलकाता मेट्रो विस्तार: 22 अगस्त को PM मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, लाखों यात्रियों को मिलेगा लाभ

कोलकाता की परिवहन व्यवस्था में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी पूरी हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो की तीन नई लाइनों का उद्घाटन करेंगे. यह कदम न केवल शहरवासियों के लिए बल्कि आसपास के जिलों के यात्रियों के लिए भी एक बड़ा तोहफ़ा साबित होगा. अनुमान है कि इस विस्तार से रोज़ाना लगभग 9.15 लाख अतिरिक्त यात्री मेट्रो सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके साथ ही 366 नई मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी, जो राजधानी के व्यस्ततम मार्गों पर यात्रा को और तेज़, सहज व आरामदायक बनाएंगी.

ग्रीन लाइन: एस्प्लानेड से सियालदह तक मिनटों का सफर

ग्रीन लाइन के तहत एस्प्लानेड से सियालदह तक 2.45 किलोमीटर का विस्तार किया गया है. यह कोलकाता के दो सबसे भीड़भाड़ वाले रेलवे टर्मिनलों हावड़ा और सियालदह को जोड़ने का काम करेगा. अब तक जहां सड़क मार्ग से यह यात्रा 40 से 45 मिनट में पूरी होती थी, वहीं मेट्रो से मात्र 11 मिनट में यात्री इस दूरी को तय कर सकेंगे. लाखों रेल यात्रियों के लिए यह सुविधा किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगी.

येलो लाइन: एयरपोर्ट जाने वालों के लिए राहत

नोआपाड़ा से जय हिंद एयरपोर्ट तक 6.77 किलोमीटर लंबी येलो लाइन हवाई यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ दोनों के लिए सुविधाजनक विकल्प साबित होगी. इस रूट पर डुम डुम कैंटोनमेंट पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे एयरपोर्ट का जुड़ाव प्रमुख रेलवे स्टेशनों और शहर के अन्य हिस्सों से हो जाएगा. अब एस्प्लानेड से एयरपोर्ट तक का सफर केवल 30 मिनट में पूरा हो सकेगा.

Advertisement

ऑरेंज लाइन: शिक्षा और व्यापार केंद्र होंगे पास

हेमंता मुखोपाध्याय से बेलिघाटा तक 4.4 किलोमीटर लंबा विस्तार ऑरेंज लाइन का चेहरा बदल देगा. यह मार्ग साइंस सिटी, प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यापारिक केंद्रों को सीधे जोड़ देगा. अब बेलिघाटा से कवि सुभाष तक की यात्रा मात्र 32 मिनट में पूरी की जा सकेगी. इस लाइन पर यात्रियों की संख्या दोगुनी होने की संभावना जताई जा रही है.

बढ़ेंगी ट्रेन सेवाएं, घटेगा इंतज़ार

नए विस्तार के साथ ग्रीन लाइन पर ट्रेनों की संख्या बढ़कर 186, येलो लाइन पर 120 और ऑरेंज लाइन पर 60 सेवाएं हो जाएंगी. सेवाओं की यह बढ़ोतरी न केवल भीड़ को नियंत्रित करेगी बल्कि यात्रियों के इंतज़ार का समय भी कम कर देगी.

आसपास के जिलों को भी लाभ

इस विस्तार का लाभ सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा. उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना से आने-जाने वाले यात्रियों को भी तेज़ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मिलेगी. पहले जिन यात्राओं में घंटों लगते थे, अब वे मिनटों में पूरी हो सकेंगी. यात्रियों की जेब पर बोझ न पड़े, इसके लिए नई लाइनों का किराया संरचना किफायती और व्यावहारिक रखी गई है.

(रिपोर्ट- तपस सेन गुप्ता)

---- समाप्त ----