Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 जुलाई 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली आकर PM मोदी और अमित शाह से मिले CM योगी, सिर्फ शिष्टाचार भेंट या बड़ा राजनीतिक संकेत?

दिल्ली दौरे पर पहुंचे UP के CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की. इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई, जिनमें UP बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा शामिल थी. हाल में ही UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह से मुलाकात की थी.

बिहार: पटना में युवा कांग्रेस का ‘मेगा रोजगार मेला’, 7000 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी

बिहार की राजधानी पटना में भारतीय युवा कांग्रेस ने ‘मेगा रोजगार मेला 2025’ का भव्य आयोजन किया, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया. इस मेले में देश की 190 से अधिक मशहूर प्राइवेट कंपनियों ने हिस्सा लिया. मेले में 48 हज़ार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, 20 हज़ार से अधिक युवाओं के इंटरव्यू हुए और करीब 7,000 युवाओं को मौके पर ही जॉब लेटर सौंपे गए.

पंजाब: CM भगवंत मान ने ₹2.80 करोड़ की लागत से बने 8 सार्वजनिक पुस्तकालयों का किया उद्घाटन

पंजाब के CM भगवंत मान ने शनिवार को बरनाला में ₹2.80 करोड़ की लागत से तैयार किए गए आठ आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का उद्घाटन किया. CM मान ने बताया कि ये पुस्तकालय आधुनिक बुनियादी ढांचे से युक्त हैं, जिनमें कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा, उच्च गुणवत्ता वाला साहित्य और प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं.

यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, बड़े पैमाने पर दागे गए ड्रोन और मिसाइलें, एक की मौत

रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और 30 से ज़्यादा क्रूज़ मिसाइलें दागी हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पुष्टि की है. इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. ये हमला यूक्रेनी शहरों के खिलाफ मॉस्को के चल रहे हवाई अभियान में बढ़ोतरी बयां करता है.

लीजेंड्स लीग: आज होने वाला भारत-PAK क्रिकेट मैच रद्द, आयोजकों को मांगनी पड़ी माफी

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान लीजेंड्स मुकाबला रद्द कर दिया गया है. इस मैच को लेकर उठे विवाद और नाराजगी के बीच आयोजकों ने मैच को रद्द करने की घोषणा की है. इससे पहले भारत के कई पूर्व क्रिकेटरों- हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान ने इस मैच से अपना नाम वापस ले लिया था.

