Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली-NCR में आज भी भयंकर कोहरा और खराब एयर क्वालिटी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. कम विजिबिलिटी से उड़ानें प्रभावित रहीं. वहीं एक घटना में दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया, जिससे हंगामा मच गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में इंकिलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी के जनाजे की तैयारियां जारी हैं, जिसमें अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के शामिल होंगे. खेल जगत में टीम इंडिया ने अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका को हराकर T20 सीरीज अपने नाम की है. पढ़ें आज सुबह की अहम खबरें...

और पढ़ें

दिल्ली-NCR में आज भी भयंकर कोहरा! उड़ानें प्रभावित, AQI में कोई सुधार नहीं... IMD ने दी ये चेतावनी

राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह घने कोहरे ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. शहर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर हवाई यातायात पर देखने को मिला, हालांकि IGI पर उड़ान संचालन पूरी तरह बंद नहीं किया गया है.

जल रहा बांग्लादेश... उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में दफन करने की तैयारी, जनाजे में मोहम्मद यूनुस भी होंगे शामिल

इंकिलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी का नमाज-ए-जनाजा शनिवार को ढाका स्थित संसद भवन (जतियो संसद भवन) के साउथ प्लाजा में दोपहर 2 बजे अदा किया जाएगा. इस संबंध में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस विंग ने आधिकारिक पुष्टि की है. हादी को बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया जाएगा. जनाजे में अंतरिम सरकार के नेता मोहम्मद यूनुस भी शामिल होंगे.

Advertisement

दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा, पायलट ने पैसेंजर को 7 साल की बेटी के सामने पीटा, सदमे में आया परिवार

दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर एक यात्री ने एअर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अंकित दीवान नाम के यात्री ने दावा किया है कि उनके साथ पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने ना सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उन पर शारीरिक हमला भी किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों के बाद यह मामला तूल पकड़ गया है.

IND vs SA 5th T20I Highlights: अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका हुआ चित, टीम इंडिया ने सीरीज पर भी किया कब्जा, हार्दिक-तिलक-वरुण बने हीरो

टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खेले गए T20 सीरीज़ के पांचवें और अंतिम मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज़ पर 3-1 से कब्ज़ा जमा लिया है. भारत ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 232 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन वो 8 विकेट पर 201 रन ही बना सका. भारत की ये लगातार 8वीं टी20 सीरीज जीत रही.

Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र में नगर निकाय के लिए वोटिंग जारी, कई सीटों पर महायुति के प्रत्याशी आमने-सामने

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के तहत शनिवार सुबह 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शुरू हो गया. इसके अलावा इन स्थानीय निकायों में सदस्यों के 143 रिक्त पदों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं. सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी.

Advertisement

दिल्ली में GRAP-IV का नहीं दिखा कोई असर, दिसंबर की हवा 8 साल में सबसे खराब

दिल्ली में इस साल दिसंबर के पहले 18 दिनों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले आठ सालों में सबसे अधिक रहा है. CPCB के अनुसार, दिल्ली में दिसंबर के पहले आठ दिनों में AQI लगातार ‘बहुत खराब’ श्रेणी (301–400) में रहा, जिससे पूरे महीने का औसत AQI 343 तक पहुंच गया. 14 दिसंबर को AQI 461 दर्ज किया गया, जो बीते आठ वर्षों में दिसंबर का सबसे ऊंचा स्तर है.

अमित मालवीय के खिलाफ TMC ने दर्ज कराई पुलिस कंप्लेंट, लगाया पश्चिम बंगाल के अपमान का आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. टीएमसी ने यह शिकायत उनके उस बयान के लिए दर्ज कराई है, जिसमें मालवीय ने पश्चिम बंगाल की तुलना बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा की जा रही हिंसा और आगजनी से की थी. टीएमसी ने इसे पश्चिम बंगाल का अपमान बताया है.

हरियाणा: सीएम नायब सैनी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा, वोटिंग से पहले ही कांग्रेस का वॉकआउट

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में CM नायब सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को गिर गया. प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके चलते सरकार को बहुमत साबित करने की नौबत ही नहीं आई.

---- समाप्त ----