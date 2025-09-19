Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: एअर इंडिया विमान हादसे के पीड़ित परिवारों ने बोइंग और हनीवेल कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में केस किया. वहीं. दिल्ली-मुंबई में लोगों में आईफोन खरीदने को लेकर गजब की दीवानगी दिखी. इन खबरों के अलावा, नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा देने के 10 दिन बाद केपी शर्मा ओली पहली बार सार्वजनिक तौर पर नज़र आए. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

एअर इंडिया क्रैश: अहमदाबाद हादसे में चार परिवारों ने बोइंग और हनीवेल पर अमेरिका में किया केस

अहमदाबाद में जून में हुए एअर इंडिया विमान हादसे के बाद चार परिवारों ने बोइंग और पार्ट्स सप्लायर हनीवेल के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज किया है. ये केस मंगलवार को दायर किया गया और हादसे में जान गंवाने वालों के लिए न्याय की मांग की गई है. केस करने वाले परिवार भारत और यूके के नागरिक हैं.

दिल्ली से मुंबई तक iPhone 17 का जुनून... रात 12 बजे से मॉल के बाहर खड़े दिखे दीवाने

दिल्ली के साउथ दिल्ली में स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल, साकेत में लोग iPhone 17 खरीदने के लिए आधी रात 12 बजे से कतार में खड़े हो गए. यह घटना वसंत कुंज के पास हुई है, जहां ग्राहक फोन खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

किराए के घर में रह रहे नेपाल के पूर्व PM ओली, बगावत के 10 दिन बाद पहली बार दिखे

नेपाल के पीएम पद से इस्तीफा देने के 10 दिन बाद केपी शर्मा ओली पहली बार सार्वजनिक तौर पर नज़र आए. उन्हें गुरुवार को सेना के हेलिकॉप्टर से शिवपुरी सैन्य बैरक से भक्तपुर लाया गया, जहां उनके लिए एक घर किराए पर लेकर रखा गया है. ओली Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद सेना के हेलिकॉप्टर से PM आवास से रवाना हुए थे. ओली को शिवपुरी के सैन्य बैरक में सुरक्षित रखा गया था.

India US Trade: अमेरिका भारत पर सिर्फ 10-15% लगा सकता है टैरिफ, ट्रेड डील भी जल्‍द!



सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्‍वरन ने कहा कि अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ मौजूदा 25% से घटाकर 10 से 15 फीसदी कर सकता है.

एशिया कप: पाकिस्तान ने एक ही दिन में तोड़ डाले कई नियम, अब कड़ा एक्शन लेगा ICC!

आईसीसी PCB के खिलाफ कई मुद्दों के उल्लंघन को लेकर कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रही है. पीटीआई के मुताबिक, आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता ने PCB को कड़े शब्दों में ईमेल भेजकर इन उल्लंघनों का ब्योरा दिया है. जिसमें पूछा गया है कि मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के साथ हुई बैठक को प्रतिबंधित क्षेत्र में कैमरे में क्यों रिकॉर्ड किया गया?

ट्रंप के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, लंदन से लौटते वक्त आई तकनीकी खराबी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग का मामला सामने आया है. ये घटना लंदन के पास ल्यूटन एयरफील्ड के पास की है. इस दौरान उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया भी थीं. ट्रंप के हेलिकॉप्टर में हाइड्रोलिक की समस्या थी, जिस वजह से उन्हें दूसरे हेलिकॉप्टर के जरिए स्टैनस्टेड भेजा गया, जहां से वो अमेरिका के लिए रवाना हुए.

तेलंगाना के इंजीनियर की US पुलिस ने गोली मारकर की हत्या, परिवार ने सरकार से की ये अपील

अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में तेलंगाना निवासी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मोहम्मद निज़ामुद्दीन (29) को पुलिस ने 3 सितंबर को गोली मार दी. रूममेट से झगड़े के बाद चाकू मिलने की बात सामने आई. परिवार ने विदेश मंत्री से शव भारत लाने की गुहार लगाई है.

रूस के कामचटका में फिर आया तेज भूकंप, 7.8 तीव्रता, सुनामी अलर्ट जारी

रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 दर्ज की गई और इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था. भूकंप के बाद कामचटका के गवर्नर ने सुनामी चेतावनी जारी की.

अफगानिस्तान को हराकर श्रीलंका सुपर-चार में, बांग्लादेश को भी मिला अगले राउंड का टिकट

एशिया कप 2025 में ग्रुप-बी के अहम मुकाबले में गुरुवार को श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया. इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रनों का टारगेट दिया था, जिसे श्रीलंका ने 8 गेंद बाकि रहते हासिल कर लिया. अफगानिस्तान की टीम इस हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश सुपर-4 में पहुंची हैं.

चाबहार पोर्ट पर अमेरिका का बड़ा झटका, भारत समेत अन्य देशों की छूट खत्म की

अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा की है. ये फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू होगा और इसे वॉशिंगटन की “मैक्सिमम प्रेशर” अभियान की रणनीति का हिस्सा बताया गया है. ये छूट भारत और अन्य देशों को चाबहार पर काम करने की अनुमति देती थी, जिससे वे अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में नहीं आते थे.

