Sri Lanka vs Afghanistan Live Score: अफगानी पारी लड़खड़ाई... पावरप्ले में खोए 3 विकेट, नुवान तुषारा का कहर

SL Vs AFG, Asia Cup 2025: श्रीलंका टीम ने एशिया कप 2025 में अपने दोनों मुकाबले जीते हैं. वहीं अफगानिस्ता को एक मैच में जीत मिली. अब ये मुकाबला काफी कांटेदार है.

एशिया कप के अहम मुकाबले में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टक्कर (Photo: AFP/Getty Images)
एशिया कप 2025 में ग्रुप-बी के अहम मुकाबले में आज (18 सितंबर) श्रीलंका और अफगानिस्तान की टक्कर है. यह मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में है. मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है. अफगानिस्तान का स्कोर 40 रन को पार कर चुका है और उसके 3 विकेट गिरे हैं.

दोनों टीमों के लिए यह मुकाबाल काफी अहम है. यदि श्रीलंकाई टीम जीतती है तो अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा. जबकि अफगानिस्तान को सुपर-चार में पहुंचने के लिए यह मुकाबला जीतना आवश्यक है. अफगानिस्तान जीता, तो दूसरी टीम के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच नेट-रनरेट के आधार पर फैसला होगा. मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

अफगानिस्तान का स्कोरकार्ड

बल्लेबाज विकेट रन
रहमानुल्लाह गुरबाज कैच कुसल परेरा, बोल्ड नुवान तुषारा 14
सेदिकुल्लाह अटल बोल्ड नुवान तुषारा 18
करीम जनत बोल्ड नुवान तुषारा 1
इब्राहिम जादरान नाबाद  
दरविश रसूली नाबाद  

विकेट पतन: 26-1 (रहमानुल्लाह गुरबाज, 2.1 ओवर), 32-2 (करीम जनत, 2.6 ओवर), 40-3 (सेदिकुल्लाह अटल, 4.5 ओवर)

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, मोहम्मद नबी, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी.

श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसारंगा, डुनिथ वेलालगे, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

अफगानिस्तान की टीम: सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अल्लाह गजनफर, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद मलिक, अब्दुल्ला अहमदजई, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, शराफुद्दीन अशरफ.

श्रीलंका की टीम: पथुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, दासुन शनाका, चरिथ असलंका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, वानिंदु हसारंगा, महेश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानीदु फर्नांडो, जनिथ लियानगे, डुनिथ वेलालगे, चमिका करुणारत्ने, बिनुरा फर्नांडो, मथीशा पथिराना.

---- समाप्त ----
